​В офисе "ЕС" с начала карантина собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся

В офисе партии "Европейская солидарность" собрали последнюю партию из 6,5 тыс. продуктовых наборов для людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, многодетных семей, которым из-за карантина советовали сидеть дома.

Об этом говорится на сайте партии.

Общее количество продуктовых наборов, собранных усилиями Фонда Порошенко, волонтеров и благотворителей, за два месяца составило 25 тысяч.

"Эти два месяца как для всего мира, так и для Украины стали испытанием. И пока власть думала, как обеспечить в стране карантин, а теперь - как из него выйти, «Справа громад», «Европейская солидарность» и Фонд Порошенко вместе не мечтали, а действовали. И я благодарна каждому активисту, каждому волонтеру, который присоединился. Сегодня мы собираем завершающую партию. В целом 25 тысяч семей получили помощь от «Европейской Солидарности». Вместе мы сила. И обязательно мы победим, потому что мы сила и мы поддерживаем друг друга", - заявила бывшая первая леди Марина Порошенко.

Бывший президент Петр Порошенко в свою очередь провел параллели с 2014 годом, когда волонтеры "так же объединились и стали на защиту Украины", и поблагодарил тех, кто приобщился к этой акции.

"Сегодня все эти усилия направлены на помощь нуждающимся. Очень важно, что украинцы откликнулись на эту помощь. Я сегодня хочу поблагодарить каждого, кто приобщился к этой акции. Более половины средств - это не средства семьи Порошенко или Фонда Порошенко. Это ваши средства. То, что деньгами проголосовали за эту программу, означает, что этой команде доверяют", - сказал Порошенко.

С начала эпидемии коронавируса Фонд Порошенко и компания "Рошен" также закупили для украинских медиков 130 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч защитных очков, а также десятки тысяч масок, перчаток, комплекты реанимационного оборудования, 10 портативных рентген-аппаратов. За средства Фонда Порошенко отремонтированы 37 аппаратов ИВЛ. Компания "Рошен" также закупила 25 тысяч продуктовых наборов для пожилых людей. В ближайшее время в Украине поступят несколько десятков тысяч высококачественных тестов на антитела к коронавируса производства швейцарской компании "Ла Рош".