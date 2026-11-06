Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву

Мер сказав, що з весни працює енергетичний штаб, де працюють експерти.

Станом на 6 листопада в Києві 55 % житлових багатоповерхівок і понад 78 % соціальних закладів підключили до опалення. Централізована система теплопостачання була повністю підготовлена до опалювального сезону, заявив на брифінгу міський голова Віталій Кличко.

Інші проєкти Плану стійкості – в роботі, сказав він. Кличко додав, що ворог продовжує атакувати єдину енергосистему Україну, і в попередні кілька днів бив по об'єктах київського регіонального енерговузла.

«Тому така надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням столиці. Укренерго періодично запроваджує екстрені відключення електроенергії, що, звичайно, впливає на роботу систем водопостачання. Енергетики працюють і вдень, і вночі, щоб відновити світло, комунальники – щоб відновити послуги. Я дякую всім, хто невтомно працює, щоб у киян були необхідні сервіси», – сказав мер.

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Місто опрацьовує різні варіанти розвитку подій, оскільки ворог посилює атаки на енергетику, теплогенерацію і водне постачання, додав Віталій Кличко.

Цього року розширюють можливості місця тимчасового розміщення киян на випадок критичної ситуації з опаленням. Підготували 100 місць для сімей, ще стільки ж облаштують в окремому корпусі для літніх людей і людей з інвалідністю. Усім забезпечать харчування і базові потреби в разі тривалих перебоїв з електропостачанням.

«Хто сьогодні говорить про якісь кабінети, коридори для допомоги Києву – це після того, як майже пів року цинічно не затверджували План стійкості столиці та розповідали різні легенди. Зазначу, що з весни в нас працює енергетичний штаб з життєзабезпечення міста. До нього столиця залучила експертів, енергетиків, практиків, науковців», – сказав міський голова.

За його словами, всі експерти згодні з тим, що за такої інтенсивності ворожих ударів без захисту ключових об'єктів ППО відновлення, стабільна робота і взагалі існування цих об'єктів – під питанням.

Контекст

Про створення кабінету для допомоги Києву говорив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що дав доручення прем'єру зібрати менеджерів і сильних людей. Президент хотів долучити до цієї групи ексголову СБУ Василя Малюка, ексміністра Олександра Кубракова, колишнього голову уряду Володимира Гройсмана і ексмера Житомира Василя Сухмлина. Зеленський сказав, що будь-які спроби знайти владі Києва радників мер сприймає як спроби його замінити.

Центральна влада неодноразово критикувала міську владу Києва за темпи виконання Плану стійкості і підготовки до зими. Зокрема, сьогодні Володимир Зеленський сказав, що найгірша ситуація з енергопостачанням спостерігається саме в Києві, і причина цьому – невиконання рішень владою міста.