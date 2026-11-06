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У Києві облаштовують нове мобільне укриття на зупинці наземного транспорту "Проспект Володимира Івасюка". Його встановлюють у напрямку Троєщини.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Укриття монтує "Київпастранс". Споруда зможе вмістити понад 50 людей. Залізобетонна конструкція матиме 47 місць для сидіння та ще три місця для людей, які користуються кріслами колісними.

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Для маломобільних пасажирів передбачили відповідні умови доступу. У споруді облаштують два входи з тамбурами, освітлення, вентиляцію, вогнегасники та покажчики виходів.

Загалом "Київпастранс" планує власним коштом встановити 14 таких укриттів. Їх розміщуватимуть насамперед на зупинках громадського транспорту, де потреба в захисті найбільша.

Що передувало?

Раніше в Києві почали встановлювати перше мобільне укриття поблизу зупинки "Парк Івана Багряного" на Берестейському проспекті. Його придбали коштом меценатів. Споруда розрахована на 10 десять сидячих місць і пристосована для маломобільних пасажирів. Вона має два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки.