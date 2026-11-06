У Києві облаштовують нове мобільне укриття на зупинці наземного транспорту "Проспект Володимира Івасюка". Його встановлюють у напрямку Троєщини.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Укриття монтує "Київпастранс". Споруда зможе вмістити понад 50 людей. Залізобетонна конструкція матиме 47 місць для сидіння та ще три місця для людей, які користуються кріслами колісними.
Для маломобільних пасажирів передбачили відповідні умови доступу. У споруді облаштують два входи з тамбурами, освітлення, вентиляцію, вогнегасники та покажчики виходів.
Загалом "Київпастранс" планує власним коштом встановити 14 таких укриттів. Їх розміщуватимуть насамперед на зупинках громадського транспорту, де потреба в захисті найбільша.
Що передувало?
Раніше в Києві почали встановлювати перше мобільне укриття поблизу зупинки "Парк Івана Багряного" на Берестейському проспекті. Його придбали коштом меценатів. Споруда розрахована на 10 десять сидячих місць і пристосована для маломобільних пасажирів. Вона має два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки.
- Раніше у КМДА повідомили, що у Києві планують придбати й встановити 14 мобільних укриттів на територіях підрозділів КП "Київпастранс" і біля зупинок громадського транспорту. Площу споруд передбачили від 30 кв. м, вони зможуть вміщувати до 50 людей.
- На відміну від інших міст, столиця тривалий час не могла почати встановлення мобільних укриттів. Спершу міська влада посилалася на відсутність ДБН, які б стандартизували вимоги, але й після їх появи процес йде повільно. Згодом київська міська прокуратура подала позов до суду з вимогою зобов'язати владу Києва встановити укриття.