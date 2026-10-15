​У Києві встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту

У Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту на Берестейському проспекті, біля зупинки "Парк Івана Багряного". Споруда призначена для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог і пристосована для маломобільних груп населення.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Facebook.
Придбання та встановлення укриття профінансували меценати. Поруч розташована зупинка, через яку курсують тролейбуси № 4, 5 та 7.
Мобільне укриття відповідає вимогам ДСТУ. Усередині передбачено до 10 сидячих місць і простір для крісла колісного. Споруда має два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки біля кожного входу.
Наразі триває процедура закупівлі решти укриттів.
- Раніше у КМДА повідомили, що у Києві планують придбати й встановити 14 мобільних укриттів на територіях підрозділів КП "Київпастранс" і біля зупинок громадського транспорту. Площу споруд передбачили від 30 кв. м, вони зможуть вміщувати до 50 людей.
- На відміну від інших міст, столиця тривалий час не могла почати встановлення мобільних укриттів. Спершу міська влада посилалася на відсутність ДБН, які б стандартизували вимоги, але й після їх появи процес йде повільно.
- Днями київська міська прокуратура подала позов до суду з вимогою зобов'язати владу Києва встановити укриття.