​У Києві встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту

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У Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту на Берестейському проспекті, біля зупинки "Парк Івана Багряного". Споруда призначена для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог і пристосована для маломобільних груп населення.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Facebook.

Придбання та встановлення укриття профінансували меценати. Поруч розташована зупинка, через яку курсують тролейбуси № 4, 5 та 7.

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Мобільне укриття відповідає вимогам ДСТУ. Усередині передбачено до 10 сидячих місць і простір для крісла колісного. Споруда має два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки біля кожного входу.

Наразі триває процедура закупівлі решти укриттів.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Раніше у КМДА повідомили, що у Києві планують придбати й встановити 14 мобільних укриттів на територіях підрозділів КП "Київпастранс" і біля зупинок громадського транспорту. Площу споруд передбачили від 30 кв. м, вони зможуть вміщувати до 50 людей.