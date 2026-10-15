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​У Києві встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту

Споруда з’явилась на Берестейському проспекті, біля зупинки "Парк Івана Багряного".

​У Києві встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту
Укриття в Києві
Фото: КМДА

У Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту на Берестейському проспекті, біля зупинки "Парк Івана Багряного". Споруда призначена для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог і пристосована для маломобільних груп населення.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у Facebook.

Придбання та встановлення укриття профінансували меценати. Поруч розташована зупинка, через яку курсують тролейбуси № 4, 5 та 7.

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Мобільне укриття відповідає вимогам ДСТУ. Усередині передбачено до 10 сидячих місць і простір для крісла колісного. Споруда має два входи з тамбурами, металеві двері та захисні блоки біля кожного входу.

Наразі триває процедура закупівлі решти укриттів.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

  • На відміну від інших міст, столиця тривалий час не могла почати встановлення мобільних укриттів. Спершу міська влада посилалася на відсутність ДБН, які б стандартизували вимоги, але й після їх появи процес йде повільно.
  • Днями київська міська прокуратура подала позов до суду з вимогою зобов'язати владу Києва встановити укриття.
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