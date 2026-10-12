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Заступник гендиректора «Київводоканалу»: каналізації міста працюватимуть, попри відключення світла

Російські удари теоретично можуть пошкодити систему очищення. 

Заступник гендиректора «Київводоканалу»: каналізації міста працюватимуть, попри відключення світла
Фото: kievcity.gov.ua

Відвід стоків від житлових будинків Києва буде працювати, незалежно від наявності електроенергії. Про це в інтерв'ю «Економічній правді» повідомив заступник генерального директора Київводоканалу Сергій Горкуценко.

Він пояснив, що Бортницька станція аерації є великим об'єктом, основні колектори якого проходять під метрополітеном. Проблеми після прицільних ударів можливі, але водоканал вживав заходів. 

Удари можуть порушити систему очищення, але 25 років тому в столиці вже була екологічна катастрофа, коли затопило одну з каналізаційних станцій і стоки полилися в Дніпро. 

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«Три кілометри за Києвом вода відповідала всім нормативам. Все може бути. Ви ж зрозумійте: якщо закумульовані стоки не будуть витікати, де є житлова забудова, це одне, но якщо ці стоки почнуть витікати біля будинків і топити підвали будинків це буде зовсім інше», – сказав посадовець.

Він запевнив, що в будинках система каналізування працюватиме, і вигрібних ям у Деснянському районі не буде. 

Зараз Київ генерує 680-700 тисяч кубів нечистот на добу. Якщо буде знеструмлення, то «більше 200 тисяч (кубів води, – ЕП) споживання місто Київ не візьме». 

Посадовець додав, що за умови відключень світла по 20 годин на добу і морозів водопостачання буде ті чотири години, коли нема знеструмлення. 

«Технічно це буде виглядати так: зникає світло, водоканал зупиняє подачу води, але зберігає воду в мережах. З'являється світло, ми запускаємо насоси, вода вже стоїть під будинком, ми гонимо воду, вода з'являється в будинку», – сказав він, наголосивши, що каналізація при цьому працюватиме увесь час, і коли світла немає.

При тривалих відключеннях у мороз труби за межами будинку не замерзнуть, але ризик замерзання є для будинкових мереж. Це відповідальність ОСББ і власників будинків, пояснив заступник гендиректора Київводоканалу.

«Якщо 20 годин немає електроенергії, при мінус десять дуже великий ризик замерзання системи в самому будинку», – сказав він. 

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