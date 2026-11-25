«Десь 49 країн мають травма системи. І в нас теж має бути, щоб ми розуміли, що пацієнт, незалежно де щось трапляється, приліт, ДТП чи ще щось, що рівноцінно отримати медичну допомогу для будь-якого громадянина України», – каже у розмові Василь.

Його оптика — важлива у розмові про те, як чин українських військових впливає на всю медицину і які можливості відкриває для всіх українців.

Так каже Василь Стрілка, який віднедавна став заступником міністра охорони здоровʼя з питань європейської інтеграції. До цього Василь очолював Департамент високотехнологічної допомоги та інновацій МОЗу, і працює в міністерстві ще з допандемічних часів.

«Але коли це не планова історія, коли, не дай Бог, приліт чи ДТП десь далеко від міста, везуть куди? Мабуть, в найближчу лікарню. Ой, я б не хотів кидати цю монетку».

Коли нам як пацієнтам потрібна планова меддопомога, як-от операція, ми можемо знайти підходящих за своїми бажаннями лікарів. За комунікацією, експертизою, практикою, командою.

Опіки

За роки нашого знайомства я знаю, що там, де інші бачать проблему, ти часто бачиш рішення. І хотіла б поговорити про ті рішення, які зʼявляються у нас, бо повномасштабна війна змушує.

Я бачу не рішення, а можливість для рішення.

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Війна нам актуалізує і підсвічує проблеми, дає можливість і політичну волю швидко бігти і шукати їхнє вирішення.

Ти маєш на увазі проблем, які і так були?

Абсолютно.

Що нам дало по лобі в медицині, що ми тепер змушені дуже швидко це розвивати?

Нам часто здавалось, що відносно невелика кількість пацієнтів з опіками – не співвідносні цифри з пацієнтами з інсультом, наприклад, вони лікувалися десь в опікових відділеннях / центрах.

Коли пішла велика кількість поранених з опіками, буквально довелось щось робити.

Фото: скрин відео Василь Стрілка, заступник міністра охорони здоровʼя з питань європейської інтеграції

У березні-квітні 2022-го року міністр Віктор Ляшко покликав, каже: "Треба визначити чітко заклади з тих, хто в нас є, хто більш споможний і де треба концентрувати [допомогу по опіках]. Так були поділені заклади на декілька рівнів. І зараз заклади, які приймають пацієнтів з опіками, діляться на два рівні:

Реклама Загальні, практично в кожній обласній лікарні. Київ, Вінниця, Львів, Харків, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя.

Мета в нас була на весну 2022-го – максимально евакуювати пацієнтів з опіками до західного кордону, щоб далі їх евакуювати за кордон. І ми побачили: коли їх концентруємо, рівень виживаності покращується.

За 3,5 роки до грудня 2025 року ми евакуювали за кордон 146 пацієнтів [з опіками], цивільних і військових по системі Медевак. За 10 місяців цього року ми вже евакуювали так за кордон 144 пацієнти з опіками.

У попередніх роках не було ситуації, щоб не було вільних місць в опікових центрах в Києві, Вінниці чи Львові. В цьому році ми переважно стикаємося з тим, що закінчуються місця для прийому наступних пацієнтів, і ми активніше просимо європейців приймати цих пацієнтів. Німеччина забирає більше ніж 40% поранених на лікування, з найважчих категорій опікових - 85%.

Ще одне: попередні роки інтенсивність дій була більша, і я припускаю, що поранених опікових могло бути більше.

Друга причина – виживаність за кордоном більша, тому що ресурси, які вони вкладають в цього пацієнта, значно більші. Лікування опікового пацієнта це як космічний корабель. Заходиш – усе має бути дуже добре і багато.

Фото: скрин відео

Хоча ми ці роки працюємо над тим, щоб покращити. Фахівців посилаємо, навчаються в різних країнах. В Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Сполучених Штатах, Швейцарії. Опікові фахівці з різних країн до наших приїжджають і навчають.

Реабілітація

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Після інсульту часто повертались додому, десь шукали якусь реабілітацію, електрофорез, ванни, грязі і потім людина вдома з необхідністю рідним сидіти і доглядати за своїм батьком, дідусем, бабусею.

Скільки себе пам'ятаю, завжди так було. Повномасштабне вторгнення – ми отримуємо молодих захисників із пораненнями голови, їх треба повернути до активного життя.

Це вже зовсім інакше в нас сприймається, ніж коли старша людина, 70-80 років після інсульту. Ми вклали величезні ресурси з допомогою всього цивілізованого світу, щоб створити систему реабілітації.

Слава Богу, ми звернули в правильний бік, вибудовуючи реабілітаційні відділення у багатопрофільних закладах. Так сьогодні людина, яка потребує реабілітації, може її отримати. Так, є заклади кращі, є гірші. Але вже є що розвивати і що покращувати.

Наприклад, є дуже вузька категорія пацієнтів – з травмою спинного мозку. Одні з найважчих пацієнтів.

Ми визначили заклади, в яких повинні отримувати реабілітацію пацієнти з травмами спинного мозку, сім закладів – першого рівня і ще декілька – другого.

Фото: скрин відео Василь Стрілка і Ірина Андрейців

Ми збирали всі департаменти охорони здоров’я, розсилали листи, визначили координатора: якщо хтось не знає куди, знаходиться вільне місце, щоб пацієнт із травмою спинного мозку отримував реабілітацію в тому закладі, де треба.

Періодично бували історії, коли все одно захисник потрапляв в якусь районну лікарню, потім пролежні, ускладнення і він не може отримати реабілітацію, треба вертати в лікарню, в нього більші ризики померти через ускладнення. Різні заходи вже маємо, адміністративні розмови, щоб цього не було.

Навчання у топів

Якщо порівняємо те, як нам пропонують допомогу після початку масштабного вторгнення і що було, це абсолютно не співставні речі.

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Це відбувається тому, що захисники України, народ України захищається. Завдяки самопожертві захисників це бачить світ.

З початку 2022 року кількість допомоги, яку нам почали пропонувати… Наше завдання – адекватно прийняти цю допомогу.

Наприклад, я займався до вторгнення питанням трансплантації. У 2021-му році ми писали листи, емейли сусідній країні, наприклад, Польщі, що хочемо послати наших фахівців постажуватися. Навіть не імейли не відповідали.

2022-й рік, квітень, нас познайомили із Сергієм Мельничуком, він професор Гарварда, один з найкращих кардіохірургів США. Він професор, викладає в Гарвардській медичній школі. Сергій приїхав тоді навесні 22-го року викладати ATLS – Advanced Trauma Life Support. Це відсилка до травмасистеми, яку ми хочемо збудувати.

Це курс для лікарів, як працювати командою і надавати допомогу пацієнтам з травмою, щоб збільшити їх шанси на на виживаність.

Фото: gumka.org Група українських лікарів під час проходження інтенсивного курсу з трансплантації серця і легень під керівництвом засновника GMKA, кардіохірурга Massachusetts General Hospital Сергія Мельничука ( у центрі) у Сполучених Штатах Америки

Сергій – трансплантолог-кардіохірург, і він хотів також чимось допомогти Україні в плані трансплантації. Якщо ми говоримо про трансплантанцію, конкретний запит – трансплантація легені. Він каже: "Я подумаю, що можу зробити".

Сергій організував стажування групи трансплантологів. Більшість це були ці фахівці лікарні Феофанія, двоє з Інститутк Шалімова. 13 людей стажувалася в Гарварді три місяці: кардіохірург, торакальні хірурги, анестезіолог, пульмонолог, кардіолог, тобто всі, від кого залежить, щоб операція була успішною.

Кожен по своєму напрямку навчився, вернулися – команда повністю самостійно виконала трансплантацію легені без будь-якої сторонньої допомоги. Це було безкоштовно.

Ще один приклад, коли найкращі вчені в світі нам допомагають розвивати окремі галузі, це ортопластична хірургія. Це коли є великий дефект м'яза і кістки, це дуже характерно для бойових поранень.

Це масивні дефекти як м’яких тканин, так і кістки. Це коли в тебе є мінно-вибухова травма і відірвало, вирвало кусок м'яза разом з кісткою чи без кістки. І є великі ризики, якщо не закрити, з іншого місця м’язовий клапоть, є великий ризик ампутації.

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Фахівці, які приїжджають в Україну, є одними з засновників цього напрямку в світі, в Україні. Тобто наші фахівці вчаться у батьків цього напрямку в світі. Я бачив, як вони приїжджають. Це дуже круті хірурги з Філадельфії, з Пенсильванії. Вони беруть з собою купу обладнання, купу витратних матеріалів, купу сумок особисто везуть, тягнуть в Україну, бо хочуть допомогти українцям. Це їхній вклад в загальнолюдські цінності.

Вони кажуть, що є лікарі у Вінницькій обласній клінічній лікарні, два фахіці, яких вони звернулися зробити борд-sertificate їхнім американським бордом по ортопластичній хірургії, тобто вони вже оперують, як і ми.

У лютому я відвідував Пенсильванію, мав вечерю з головним меддиректором Університетської клініки Пенсильванського університету Patrick J. Brennan, він фахівець світового рівня в питаннях інфекційного контролю.

Фото: скрин відео Василь Стрілка, заступник міністра охорони здоровʼя з питань європейської інтеграції

Він постійно ходить з українським прапором. І кожен ранок в будні дні з 2022-го року він півгодини витрачає на консультацію пацієнтів у Вінниці в частині інфекційних ускладнень, антибіотикорезистентності. Він каже: "Ми готові, чим вам можемо допомогти? Кого ще прийняти на навчання, стажування?".

Травмацентри

Сполучені Штати Америки в 1970-х роках почали розбудовувати травмосистему, це дуже чітка категоризація закладів – їхніх спроможностей надавати допомогу пацієнтам з травмами різної слабості. В нашій країні питання необхідності створення травмосистеми звучить ще з початку 2000-х років.

Політична воля і розуміння нагальності, що дійсно це треба робити – це бувають вікна можливостей. І от зараз у нас є можливості для створення травмасистеми.

Нещодавно був візит канцлера Німеччини Мерца в Україну, він зустрічався з нашим прем'єр-міністром.

Сергій Корецький попросив його про допомогу в медицині в одній конкретній сфері, – створення травмосистеми в Україні по аналогії з тим, як вона функціонує в Німеччині.

Фото: тг-канал Сергія Корецького Прем'єр міністр Сергій Корецький під час зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом

Канцлер погодився, щоб Німеччина допомогла нам в першу чергу інтелектуально, організаційно, досвідом і експертизою по створенню травмосистеми.

Особливості травмосистем – вони достатньо схожі, логіка плюс-мінус однакова: у тебе є травмацентр першого рівня, – заклад, який може приймати круглодобово травму любої складності. Декілька закладів другого рівня, теж складна травма, але не настільки складна, як перший. І декілька – третього рівня, де тільки легші травми. І коли є ДТП, чи приліт, чи якесь поранення, людину треба везти не в найближчу лікарню, а в лікарню, яка може справитися з цим типом травми.

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Якщо пацієнт не може бути транспортований в дальшу лікарню вищого рівня через свій стан, тоді він потрапляє в ту, де він швидко стабілізується і відразу, як тільки це можливо, транспортується в центр вищої лінії.

А хіба будь-яка лікарня не мала би надавати будь-яку допомогу?

Ні.

Дуже чітко вироблені критерії до травмацентрів різного рівня. У першу чергу це стосується переліку фахівців, які там є.

Нейрохірург в кожній районній лікарні не може бути, чи торакальний хірург, чи кардіохірург, чи судинний хірург.

Якщо це складна травма, вона може одночасно потребувати всіх цих спеціалістів. От тобі відповідь.

Бо ти не можеш мати абсолютно у всіх лікарнях дуже вузьких спеціалістів.

Фото: скрин відео

Травма – це мала відносно частина переліку завдань, яким займаються, наприклад, нейрохірурги, чи судинні хірурги. Вони мають постійно працювати, в них багато різних операцій, і певне відсоткове щось – допомога пацієнту з травмою.

Вони постійно мають бути загружені, щоб підтримати свій фаховий рівень. І так воно вибудовується. Звичайний травматолог є у багатьох лікарнях, а торакальний хірург, який займається операціями на легені, трахеї, є у відносно невеликій кількості лікарень.

Наша кінцева мета – в Україні мають бути сертифіковані травмамережі німецькою травмоасоціацією. У Німеччині, наприклад, функціонують 48 травмамереж. Центр першого рівня, декілька другого, декілька третього –вони функціонують як одна мережа кожна окрема.

Тобто наша кінцева мета - коли б це не було, але досягнути, власне, сертифікацію, тому що німецька травмаасоціація сертифікувала травмамережі в Бельгії та інших країнах. У них є інструментарій сертифікації мережі. Ми для себе теж ставимо цю мету. Тому що тут мова йде не про будинки і обладнання, перш за все, а в першу чергу це про підготовку персоналу, і до організації роботи самої лікарні.

Незалежно від того, чи пацієнт військовим чи цивільним?

Це абсолютно не залежить.

Ти багато спілкуєшся з лікарями, я багато працюю з лікарями, Я сам лікар, вже не практикую.

Але коли щось є планова історія, не дай Бог онкології чи щось інше, ми намагаємося знайти лікаря, кому більше довіряємо. Коли це дорожньо-транспортна пригода, чи якийсь приліт, чи щось ще, ти не впливаєш, ти не приймаєш рішення, в яку лікарню потрапиш.

Якщо ДТП десь стається далеко від великого міста, і тебе перевозять в найближчу лікарню, це як кидати монетки, я не хочу кидати цю монету.

Я хочу, щоб ми всі в будь-якій точці України наші шанси на виживання були однакові.