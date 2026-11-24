Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

В Україні з 23 по 30 листопада триває Європейський тиждень тестування, у межах якого в регіонах можна безоплатно пройти тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В і С.

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Вакцинація медпрацівників проти гепатиту А у Вінниці

За даними ЦГЗ, за дев’ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 5320 випадків ВІЛ-інфекції. Приблизно у 60% пацієнтів ВІЛ щороку виявляють уже на просунутій стадії.

Під медичним наглядом перебували 130 522 людини, які живуть з ВІЛ, із них 116 031, або 88,9%, отримують антиретровірусну терапію.

За цей же період діагноз вірусного гепатиту В встановили 1289 людям, а гепатиту С — 4794 людям. Лікування від гепатиту В отримують 6478 осіб, а терапію проти гепатиту С завершили 18 923 людини.

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ВІЛ та вірусні гепатити В і С можуть тривалий час перебігати без помітних симптомів. Людина може почуватися добре й не знати про інфікування. Без своєчасної діагностики та лікування вірусні гепатити можуть призводити, зокрема, до цирозу та раку печінки.

Де пройти тестування

Сучасні швидкі тести дають змогу безоплатно пройти скринінг на ВІЛ та вірусні гепатити В і С і отримати результат за 15–30 хвилин.

Пройти тестування можна:

у сімейного лікаря;

у неурядових організаціях;

у закладах охорони здоров’я, позначених на відповідних картах.

Карта закладів, де можна пройти тестування на вірусні гепатити: карта закладів.

Карта закладів для тестування на ВІЛ: карта закладів.

Безоплатний тест-набір на ВІЛ також можна замовити онлайн із доставкою через сервіси «Тестуйся сам», «ТЕСТВДОМА» та Help24.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що сучасна терапія дає змогу людям із ВІЛ жити повноцінним життям, гепатит С можна вилікувати, а гепатит В — ефективно контролювати.

Якщо тест покаже позитивний результат, лікар пояснить, які додаткові обстеження потрібні та як розпочати лікування. У разі негативного результату фахівець надасть рекомендації щодо профілактики інфікування.

Додаткові запитання щодо ВІЛ/СНІДу можна поставити за безкоштовним номером 0 800 500 451.