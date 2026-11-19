Про це повідомила Лада Булах, членкиня комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування під час заходу «Нікотин проти ментального здоров’я дітей та підлітків» на майданчику LB.Talks.

Серед підлітків віком від 15 років кожен п’ятий вживає нікотин. Йдеться не лише про вейпи та тютюнові вироби для нагрівання, а й про снюси.

За її словами, тютюнова індустрія під час війни використовує колективний стрес для просування своєї продукції. Попри заборону реклами тютюнових виробів із 2020 року, виробники, за словами депутатки, просувають їх через TikTok, Instagram та інфлюенсерів.

Контролювати дотримання антитютюнового законодавства має Держпродспоживслужба, однак її інструментів для цього недостатньо, вважає Булах.

Окрему проблему становлять снюси, оскільки їхнє вживання складно помітити.

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«Зі снюсами дитина взагалі може сидіти на уроці, будь-де, з батьками на вечірках — і вживати нікотин. Але про це ніхто не буде знати, і це неможливо помітити візуально. І це працює», — сказала Булах.

Вона зазначила, що у Верховній Раді очікують на розгляд її законодавчих ініціатив щодо повної заборони електронних сигарет, а також регулювання новітніх тютюнових виробів і снюсів.

Найближчим кроком депутатка називає заборону продавати дітям до 18 років снюси та безтютюнові електронні сигарети, які, за її словами, нині можна придбати без вікового обмеження.

Окремо вона звернула увагу на нелегальний ринок вейпів. За її словами, таку продукцію дрібні виробники виготовляють нелегально та не сплачують із неї акцизи. Водночас Центр громадського здоров’я, за словами депутатки, регулярно фіксує госпіталізації дітей із нікотиновим отруєнням.