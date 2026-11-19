Презентація відбудеться з нагоди Дня відмови від куріння. Її організовують громадська організація «Життя» спільно з ГО «Медрайз» та україно-швейцарським проєктом «Діємо для здоров’я».

19 листопада у Києві презентують освітній проєкт «Школа лідерів. Без першої спроби», спрямований на запобігання курінню, вейпінгу та вживанню інших нікотинових виробів серед дітей. Пілотна ініціатива охоплює чотири школи Голосіївського району столиці.

Під час пресконференції учасники представлять актуальні дані про поширення вживання тютюнових і нікотинових виробів серед дітей в Україні, а також обговорять способи захисту школярів від залучення до куріння. Зокрема, йтиметься про посилення державної політики та профілактичну роботу в закладах освіти.

В основі проєкту «Школа лідерів. Без першої спроби» — принцип «рівний — рівному». Школярі не лише отримуватимуть інформацію про ризики вживання нікотину, а й самі долучатимуться до змін у шкільному середовищі. Організатори прагнуть допомогти дітям сформувати власну позицію щодо куріння та зробити відмову від першої спроби свідомим вибором, який підтримують однолітки.

До обговорення також долучаться школярі — безпосередні учасники ініціативи, які розкажуть про свій досвід.

Серед запрошених учасників пресконференції — програмний директор ГО «Життя» Дмитро Купира, менеджер україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» Владислав Збанацький, очільниця Управління освіти Голосіївської районної в Києві державної адміністрації Юлія Луцик, а також представники проєкту «Амбасадори здоров’я».

Модеруватиме захід керівниця ГО «Медрайз» Анжеліка Шевчук.

Проєкт реалізує ГО «Медрайз» у співпраці з ГО «Птаха України». Ініціатива є частиною навчальної програми Leaders for Public Health 2.0, яку впроваджує агенція One Health у межах україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» за фінансової підтримки Швейцарії та у партнерстві з ГО «Центр громадянського представництва “Життя”».