Під час пресконференції учасники представлять актуальні дані про поширення вживання тютюнових і нікотинових виробів серед дітей в Україні, а також обговорять способи захисту школярів від залучення до куріння. Зокрема, йтиметься про посилення державної політики та профілактичну роботу в закладах освіти.
В основі проєкту «Школа лідерів. Без першої спроби» — принцип «рівний — рівному». Школярі не лише отримуватимуть інформацію про ризики вживання нікотину, а й самі долучатимуться до змін у шкільному середовищі. Організатори прагнуть допомогти дітям сформувати власну позицію щодо куріння та зробити відмову від першої спроби свідомим вибором, який підтримують однолітки.
До обговорення також долучаться школярі — безпосередні учасники ініціативи, які розкажуть про свій досвід.
Серед запрошених учасників пресконференції — програмний директор ГО «Життя» Дмитро Купира, менеджер україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» Владислав Збанацький, очільниця Управління освіти Голосіївської районної в Києві державної адміністрації Юлія Луцик, а також представники проєкту «Амбасадори здоров’я».
Модеруватиме захід керівниця ГО «Медрайз» Анжеліка Шевчук.
Проєкт реалізує ГО «Медрайз» у співпраці з ГО «Птаха України». Ініціатива є частиною навчальної програми Leaders for Public Health 2.0, яку впроваджує агенція One Health у межах україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» за фінансової підтримки Швейцарії та у партнерстві з ГО «Центр громадянського представництва “Життя”».