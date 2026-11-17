Діти та підлітки, які регулярно займаються спортом після школи, мають кращі показники фізичного здоров’я, когнітивних функцій, психічного стану та академічної успішності порівняно з однолітками, які не відвідують спортивні секції. Такі результати отримали дослідники Університету Род-Айленда.

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Науковці проаналізували дані 782 дітей та підлітків. Половина учасників, 391 дитина, займалася позашкільними видами спорту, ще 391 не брала участі в таких заняттях.

Дослідники порівнювали академічні результати, когнітивні функції, психічне здоров’я та фізичну підготовку учасників. Виявилося, що діти, які займалися спортом після школи, мали кращі показники у кількох сферах.

Зокрема, у них були кращими:

виконавчі функції — здатність планувати, організовувати дії та швидко обробляти інформацію;

розуміння мови;

академічні результати;

соціальна обізнаність;

фізична підготовка, зокрема сила та гнучкість;

щоденна фізична активність;

частота серцевих скорочень у стані спокою.

Результати зберігалися навіть після того, як дослідники врахували соціальні, економічні та демографічні відмінності між учасниками.

«Ми показуємо, що діти та підлітки, які займалися позашкільними видами спорту, постійно демонстрували кращі показники психологічного та фізичного здоров’я, ніж ті, хто цього не робив», — зазначила старша авторка дослідження Ніколь Логан, доцентка кінезіології Університету Род-Айленда.

За її словами, важливо, що позитивний зв’язок між спортом і розвитком дітей зберігався навіть після врахування соціально-демографічних чинників. Дослідниця наголосила, що результати також вказують на важливість доступності спортивних занять для дітей із різним соціальним та економічним становищем.