У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаЗдоров'я

В Україну надійшло 50 тисяч доз вакцини проти грипу для безоплатного щеплення медиків, — ЦГЗ

В Україну доставили 50 тисяч доз вакцини проти грипу для безоплатного щеплення вразливих груп населення, зокрема медпрацівників. 

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

В Україну надійшло 50 тисяч доз вакцини проти грипу для безоплатного щеплення медиків, — ЦГЗ
Фото: КМДА

Вакцина надійшла як гуманітарна допомога від Action Medeor і наразі готується до розвезення в заклади охорони здоров’я.

Медичні працівники мають підвищений ризик інфікування грипом через частий прямий контакт із пацієнтами.

Вакцинація проти грипу в Україні є рекомендованою і входить до Календаря профілактичних щеплень. Вакцину можна придбати коштом місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом.

Насамперед щеплення рекомендують людям, для яких грип може мати тяжкий перебіг і спричинити ускладнення. До таких груп належать:

  • вагітні жінки;
  • діти від шести місяців;
  • люди старшого віку;
  • люди з хронічними захворюваннями, зокрема астмою, діабетом, серцево-судинними та захворюваннями органів дихання;
  • медичні працівники, які через характер роботи мають високий ризик контакту з хворими.

Щоб зменшити ризик захворіти на грип та інші ГРВІ, у ЦГЗ рекомендують:

  • уникати місць великого скупчення людей;
  • регулярно мити руки з милом або користуватися антисептиком;
  • прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;
  • уникати близького контакту з людьми, які мають симптоми ГРВІ;
  • регулярно провітрювати приміщення;
  • не торкатися очей, носа та рота немитими руками;
  • за можливості уникати обіймів, рукостискань та поцілунків із людьми, які мають симптоми респіраторної інфекції.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies