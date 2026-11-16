Вакцина надійшла як гуманітарна допомога від Action Medeor і наразі готується до розвезення в заклади охорони здоров’я.
Медичні працівники мають підвищений ризик інфікування грипом через частий прямий контакт із пацієнтами.
Вакцинація проти грипу в Україні є рекомендованою і входить до Календаря профілактичних щеплень. Вакцину можна придбати коштом місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом.
Насамперед щеплення рекомендують людям, для яких грип може мати тяжкий перебіг і спричинити ускладнення. До таких груп належать:
- вагітні жінки;
- діти від шести місяців;
- люди старшого віку;
- люди з хронічними захворюваннями, зокрема астмою, діабетом, серцево-судинними та захворюваннями органів дихання;
- медичні працівники, які через характер роботи мають високий ризик контакту з хворими.
Щоб зменшити ризик захворіти на грип та інші ГРВІ, у ЦГЗ рекомендують:
- уникати місць великого скупчення людей;
- регулярно мити руки з милом або користуватися антисептиком;
- прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;
- уникати близького контакту з людьми, які мають симптоми ГРВІ;
- регулярно провітрювати приміщення;
- не торкатися очей, носа та рота немитими руками;
- за можливості уникати обіймів, рукостискань та поцілунків із людьми, які мають симптоми респіраторної інфекції.