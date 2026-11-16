Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

В Україну доставили 50 тисяч доз вакцини проти грипу для безоплатного щеплення вразливих груп населення, зокрема медпрацівників.

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Вакцина надійшла як гуманітарна допомога від Action Medeor і наразі готується до розвезення в заклади охорони здоров’я.

Медичні працівники мають підвищений ризик інфікування грипом через частий прямий контакт із пацієнтами.

Вакцинація проти грипу в Україні є рекомендованою і входить до Календаря профілактичних щеплень. Вакцину можна придбати коштом місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом.

Насамперед щеплення рекомендують людям, для яких грип може мати тяжкий перебіг і спричинити ускладнення. До таких груп належать:

вагітні жінки;

діти від шести місяців;

люди старшого віку;

люди з хронічними захворюваннями, зокрема астмою, діабетом, серцево-судинними та захворюваннями органів дихання;

медичні працівники, які через характер роботи мають високий ризик контакту з хворими.

Щоб зменшити ризик захворіти на грип та інші ГРВІ, у ЦГЗ рекомендують: