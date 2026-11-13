МОЗ: 266 тисяч доз вакцини проти грипу вже надійшли в Україну

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

В Україну надійшли 266 тисяч доз вакцини проти грипу. Препарати вже проходять розподіл між медичними закладами та аптечними мережами.

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Йдеться про вакцину французького виробництва. 266 тисяч доз пройшли державний контроль якості та отримали позитивний висновок Укрфармагентства щодо відповідності державним і міжнародним стандартам.

Ще 140 тисяч доз вакцини виробництва Південної Кореї наразі перебувають на лабораторному контролі.

У МОЗ пояснили, що цього року виробники зіткнулися із глобальною затримкою виробництва вакцин проти грипу. Це пов’язано, зокрема, з переходом від чотиривалентних до тривалентних вакцин відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ на сезон 2026–2027 років.

Склад вакцин проти грипу переглядають щороку, щоб вони забезпечували захист від актуальних штамів вірусу.

У МОЗ нагадують, що вакцинація залишається одним з основних способів профілактики грипу та його ускладнень.