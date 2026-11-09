Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Global Health.

Щодня дотримувалися рекомендацій щодо фізичної активності лише 14% підлітків. За 15 років ситуація практично не змінилася.

Близько 240 мільйонів підлітків віком 11–17 років у світі за останній тиждень не мали жодного дня, коли рухалися б із помірною або високою інтенсивністю щонайменше 60 хвилин.

Дослідники проаналізували 389 опитувань, у яких із 2008 року взяли участь 3,2 мільйона підлітків зі 140 країн. На основі цих даних вони побудували статистичну модель, яка дала змогу оцінити рівень фізичної активності підлітків за країнами, віком, статтю та роками — з 2010-го до 2025-го.

Опитування переважно проводили серед школярів. Їм ставили запитання, скільки днів протягом останнього тижня вони загалом рухалися щонайменше годину — у школі, дорогою до неї або у вільний час.

Дослідження виявило відмінності між регіонами. У Європі, Північній Америці, Центральній і Східній Азії підлітки в середньому мали близько чотирьох активних днів на тиждень. Натомість у Південній Азії та країнах Африки на південь від Сахари цей показник становив близько двох днів.

Дівчата були менш активними за хлопців у всіх регіонах. Жодного активного дня протягом тижня не мали 28% дівчат і 22% хлопців.

Автори дослідження також зазначають, що за нинішніх темпів жодна країна не досягне глобальної цілі, встановленої державами-членами ВООЗ у 2018 році. Вона передбачає скорочення на 15% частки підлітків, які не мають достатньої фізичної активності щодня, до 2030 року.