ВООЗ вимагає від Росії інформацію про можливий другий випадок чуми в Сибіру

Всесвітня організація охорони здоров’я запросила у російської влади додаткову інформацію щодо другого працівника лабораторії в Іркутську, якого госпіталізували з пневмонією невідомої етіології.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, ВООЗ від початку стежить за повідомленнями про смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту. 28-річна жінка померла 2 жовтня після госпіталізації з тяжкою пневмонією.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що вона могла захворіти на легеневу чуму після можливого контакту зі збудником у лабораторії.

Російські органи охорони здоров’я заявили ВООЗ, що останнім часом випадків чуми в Іркутській області не реєстрували. За їхніми даними, було проведено епідеміологічне розслідування та вжито профілактичних і протиепідемічних заходів.

Контактних із померлою осіб взяли під медичний нагляд та обстежили. Російська сторона стверджує, що серед них не виявили збудників, які становлять високу загрозу, а медичний нагляд уже завершили.

"ВООЗ підтримує контакт із російськими органами охорони здоров’я та пропонує технічну підтримку. ВООЗ звернулася з проханням надати додаткову інформацію, щоб з’ясувати причину тяжкої пневмонії, ідентифікувати збудника, через який було вжито заходів у сфері громадського здоров’я, а також перевірити повідомлення ЗМІ про другого працівника з пневмонією невідомої етіології", – зазначив Гебреєсус.

Він наголосив, що своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил необхідний для перевірки суперечливих повідомлень та оцінки можливих ризиків для громадського здоров’я.

Що відомо

Повідомлення про можливий випадок з’явилися після смерті 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала в інституті дослідження чуми в Іркутській області. За даними російських ЗМІ, вона могла заразитися після розбиття пробірки, а близько 200 людей, які могли контактувати з нею, відправили на карантин.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і має можливості допомогти Москві, якщо вона виявиться серйознішою.

Президент США Дональд Трамп також напередодні заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу, назвавши ситуацію "великою проблемою". Представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр повідомив, що Росія поки не відповіла на запит організації щодо обставин смерті Шипілової.