Генштаб підтвердив пошкодження ЛВДС "Самара" та Астраханського ГПЗ після ударів

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки, а ЛВДС "Самара" – великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти.

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Підтверджено ушкодження ЛВДС та ГПЗ у Росії

Підтверджено пошкодження двох об’єктів паливно-енергетичного комплексу Росії внаслідок попередніх ударів Сил оборони. Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" у Самарській області та газопереробний завод "Астраханський" в Астраханській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Після удару 2 жовтня по ЛВДС "Самара" у населеному пункті Просвєт зафіксовано пошкодження 11 резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованого наливу нафтопродуктів.

Також підтверджено наслідки атаки 4 жовтня по Астраханському газопереробному заводу. Там пошкоджено елементи двох установок очищення газу – У-172 та У-272 – і блок вторинної перегонки У-1731.

Що відомо про об’єкти?