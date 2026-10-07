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Генштаб підтвердив пошкодження ЛВДС "Самара" та Астраханського ГПЗ після ударів

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки, а ЛВДС "Самара" – великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти.

Генштаб підтвердив пошкодження ЛВДС "Самара" та Астраханського ГПЗ після ударів
Підтверджено ушкодження ЛВДС та ГПЗ у Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Підтверджено пошкодження двох об’єктів паливно-енергетичного комплексу Росії внаслідок попередніх ударів Сил оборони. Йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" у Самарській області та газопереробний завод "Астраханський" в Астраханській області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Після удару 2 жовтня по ЛВДС "Самара" у населеному пункті Просвєт зафіксовано пошкодження 11 резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованого наливу нафтопродуктів.

Також підтверджено наслідки атаки 4 жовтня по Астраханському газопереробному заводу. Там пошкоджено елементи двох установок очищення газу – У-172 та У-272 – і блок вторинної перегонки У-1731.

Що відомо про об’єкти?

  • ЛВДС "Самара" – великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти, куди сировина надходить із Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії. На станції змішують нафту для формування експортного сорту Urals, на який припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту. Об’єкт також задіяний у забезпеченні потреб російських військ.
  • Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки, яку використовують у процесах нітрування під час виготовлення вибухових речовин і пороху. Проєктна потужність підприємства становить до 12 млрд кубометрів пластового газу на рік, а виробництва технічної сірки – до 3,5 млн тонн на рік, що становить близько половини всього російського виробництва. Завод також задіяний у забезпеченні російської армії.
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