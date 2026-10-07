Росія поширює дезінформацію про влучання у будинок у Прилуках ракети української ППО

Росія поширює дезінформацію про те, що у будинок у Прилуках на Чернігівщині влучила українська ракета ППО.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Пропагандистські ресурси РФ поширюють відео моменту удару по багатоповерхівці, стверджуючи, що в будинок нібито влучила “українська зенітна керована ракета ППО”.
Повітряні сили ЗСУ раніше поінформували, що по житловому будинку в Прилуках влучила саме російська ракета.
“Подібні вкиди про “українську ППО” – типова для Росії інформаційна тактика, спрямована на виправдання ударів по житлових будинках”.
- Прилуки вночі 7 жовтня зазнали ракетної атаки, одне з влучань відбулося в житлову багатоповерхівку. Триває розбір завалів. Станом на 13:40 відомо про 14 жертв, ще 50 поранені.