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Росія поширює дезінформацію про влучання у будинок у Прилуках ракети української ППО

“Подібні вкиди – типова для Росії інформаційна тактика, спрямована на виправдання ударів по житлових будинках”.

Росія поширює дезінформацію про влучання у будинок у Прилуках ракети української ППО
Зруйнована багатоповерхівка у Прилуках
Фото: ДСНС Чернігівської області

Росія поширює дезінформацію про те, що у будинок у Прилуках на Чернігівщині влучила українська ракета ППО.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси РФ поширюють відео моменту удару по багатоповерхівці, стверджуючи, що в будинок нібито влучила “українська зенітна керована ракета ППО”.

Повітряні сили ЗСУ раніше поінформували, що по житловому будинку в Прилуках влучила саме російська ракета. 

“Подібні вкиди про “українську ППО” – типова для Росії інформаційна тактика, спрямована на виправдання ударів по житлових будинках”.

  • Прилуки вночі 7 жовтня зазнали ракетної атаки, одне з влучань відбулося в житлову багатоповерхівку. Триває розбір завалів. Станом на 13:40 відомо про 14 жертв, ще 50 поранені.

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