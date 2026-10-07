Садовий відмовився від зарплати через затримку виплат для львівських двірників та водіїв трамваїв

До кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати зарплату, оскільки Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, у Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх обʼєктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак.

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“Треба розуміти, що це податки львівʼян, які держава фактично заморозила. Розуміємо, що на пʼятому році повномасштабної війни ситуація з державним бюджетом справді складна. Економити треба, але точно не на комунальниках. Для багатьох із них ця зарплата критично важлива”, – зазначив мер.

Садовий додав, що говорив вчора про ситуацію з премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким. Очільник уряду пояснив, що це вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі.

“Ситуація може покращитися вже протягом місяця. Уважно стежимо”, – додав він.

Садовий додав, що вважає неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників, і на цей час від своєї зарплати відмовився.

Він закликав народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів ухвалити таке саме рішення “на знак солідарності з людьми, які мають вчасно отримувати зарплату за вчасно виконану роботу”.

“Ненормально, коли чиновник перший у черзі по зарплату, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, – остання. Можете казати, що це популізм. Байдуже. Головне, щоб людям відновили виплати”, – підсумував міський голова.