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У Жмеринці уламки російських дронів пошкодили п’ять будинків

На деяких присадибних ділянках виявили нерозірвані снаряди. 

У Жмеринці уламки російських дронів пошкодили п’ять будинків
Фото: facebook.com/inna.tsymbal

У місті Жмеринка Вінницької області внаслідок падіння уламків російських безпілотників пошкоджено п'ять будинків. 

Про це повідомила голова Жмеринської РВА Інна Цимбал. 

Вона закликала мешканців не ігнорувати повітряні тривоги. Після нічної атаки Росії зафіксовано часткові пошкодження, а на окремих присадибних ділянках виявили нерозірвані снаряди. Також є пошкодження газового лічильника і частковий витік газу.

"Загалом у Жмеринці пʼять родин на пʼяти різних локаціях, без сумніву "народилися в сорочці". Їх будівлі отримали пошкодження незначної складності", - зазначила Цимбал.

Наразі здійснюється оцінка пошкоджень для отримання фінансових компенсацій.

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