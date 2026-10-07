Росія знову пошкодила склад видавництва #книголав. Втрати попередньо оцінили в десятки тисяч книжок

Унаслідок російської атаки по Києву вночі 7 жовтня знову постраждав склад видавництва «#книголав», відновлений після ворожих ударів у липні. Зараз підрахувати кількість знищених книг неможливо, але, за попередньою інформацією, втрачено десятки тисяч примірників, повідомило видавництво в Facebook.

Остаточно втрати підрахують після отримання повного доступу до складу і детальної оцінки. Співробітники внаслідок атаки не постраждали.

«Для нас це відчутний удар. Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас. Новинки, які ми встигли отримати за ці два місяці, додруки тих книг, який росія знищила в липні на нашому попередньому складі, відновлення яких ми чекали з вами разом», – повідомило видавництво.