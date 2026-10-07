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Росія знову пошкодила склад видавництва #книголав. Втрати попередньо оцінили в десятки тисяч книжок

Цього літа видавництво вже зазнало втрат. 

Росія знову пошкодила склад видавництва #книголав. Втрати попередньо оцінили в десятки тисяч книжок
Росія пошкодила склад видавництва книголав
Фото: книголав у Facebook

Унаслідок російської атаки по Києву вночі 7 жовтня знову постраждав склад видавництва «#книголав», відновлений після ворожих ударів у липні. Зараз підрахувати кількість знищених книг неможливо, але, за попередньою інформацією, втрачено десятки тисяч примірників, повідомило видавництво в Facebook.

Остаточно втрати підрахують після отримання повного доступу до складу і детальної оцінки. Співробітники внаслідок атаки не постраждали.

«Для нас це відчутний удар. Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас. Новинки, які ми встигли отримати за ці два місяці, додруки тих книг, який росія знищила в липні на нашому попередньому складі, відновлення яких ми чекали з вами разом», – повідомило видавництво.  

  • Липнева атака знищила близько 250 000 книжок видавництва. Росія з першого року повномасштабної війни атакувала книжкову галузь в Україні, однак цьогоріч інтенсифікувала такі удари. 
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