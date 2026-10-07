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У Києві популяризаторок української та кримськотатарської мов нагородили премією «Хвиля / Dalğa»

Нагороду вручили під час Міжнародного форуму культурної дипломатії.

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У Києві популяризаторок української та кримськотатарської мов нагородили премією «Хвиля / Dalğa»
Відзнака за популяризацію в світі української та кримськотатарської мов.
Фото: Надано Українським інститутом

6 жовтня 2026 року під час 7-го Міжнародного форуму культурної дипломатії відбулася церемонія нагородження Премії «Хвиля / Dalğa» за популяризацію української та кримськотатарської мов у світі, повідомляє Український інститут.

Лауреатками стали університетська викладачка Алла Недашківська, шкільні вчителі Ольга Полісвят і Гулназ Аджигельдієва, режисерка та культурна менеджерка Фатіма Осман.

Відзнаку вручають Міністерство закордонних справ України і Український інститут.

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На здобуття відзнаки у 2026 році організатори отримали 31 заявку із 12 країн світу.

  • У номінації «Викладачі української мови як іноземної у закладах вищої освіти в Україні або за кордоном» перемогла Алла Недашківська

Алла Недашківська
Фото: Надано Українським інститутом
Алла Недашківська
Алла Недашківська
Фото: Надано Українським інститутом
Алла Недашківська

Алла Недашківська – професорка слов’янської та прикладної лінгвістики Університету Альберти; авторка підручників і цифрових ресурсів для вивчення української мови; засновниця міжнародної літньої школи «Українська мова через живу культуру»; співзасновниця Міжнародної асоціації викладачів української мови, віцепрезидентка Американської асоціації викладачів слов’янських та східноєвропейських мов.

Одним із провідних напрямів її роботи стало переосмислення викладання української мови та україністики в контексті деколонізації славістичних студій. Цій темі були присвячені її виступи в Оттаві, Варшаві та Львові, а також організований нею 2026 року міжнародний круглий стіл «Викладання української як іноземної в контексті деколонізації славістичних студій», що об’єднав дослідників із Канади, Польщі та України.

  • У номінації «Викладачі української мови як іноземної або успадкованої у позаакадемічному середовищі за кордоном та громадські, державні, культурні діячі, діяльність яких спрямована на популяризацію української мови у світі» переможницею стала Ольга Полісвят.

Вчителька української мови Української школи Пречистої Діви Марії в Лондоні, директорка школи у 2004–2010 роках; членкиня екзаменаційної комісії Спілки українських учителів у Великій Британії; керівниця редакційної групи зі створення навчальних матеріалів для дітей української діаспори; співавторка підручника з літератури та серії робочих зошитів для українських шкіл Великої Британії.

  • У номінації «Викладачі кримськотатарської мови у закладах освіти в Україні або за кордоном» перемогла Гульназ Аджигельдієва.

Філологиня-тюркологиня, заслужена учителька України, співавторка підручника нового покоління та модельних навчальних програм з кримськотатарської мови й літератури для 1–9 класів, співавторка і ведуча 140 відеоуроків для Всеукраїнської школи онлайн, авторка навчально-методичних матеріалів.

Гульназ Аджигельдієва понад двадцять років викладає кримськотатарську мову та літературу, а з 2023 року вчителює у Кримськотатарському ліцеї «Бірлік Скул» у селі Чайки Київської області.

У квітні 2026 року за внесок у розвиток освіти, професіоналізм і багаторічну педагогічну працю Гулназ Аджигельдієвій присвоєно почесне звання «Заслужений учитель України».

  • У номінації "Громадські, державні, культурні діячі, діяльність яких спрямована на популяризацію кримськотатарської мови у світі" переможницею стала Фатіма Осман.
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Режисерка, медіаменеджерка та менеджерка культурних проєктів; авторка ідеї та керівниця освітньої мультимедійної платформи для дітей «BÜLBÜL»; режисерка відеоуроків кримськотатарської мови «Еліфбе»; співрежисерка документального фільму «1944. Крим. Депортація».

Мультимедійна платформа «BÜLBÜL» (Соловей) — поєднує анімацію, музику та інші інтерактивні формати, створюючи природне й цікаве мовне середовище, у якому дитина з раннього віку чує кримськотатарську мову. «BÜLBÜL» формує перший мовний досвід дітей і водночас допомагає батькам інтегрувати кримськотатарську мову у повсякденне життя родини. У червні 2026 року представлено її другий етап: шість анімаційних мультфільмів, десять дитячих пісень і десять аудіоказок на основі кримськотатарського фольклору. Новий блок реалізували за підтримки ЮНЕСКО.

Відзнаки переможницям вручили:

  • Мар’яна Беца, заступниця Міністра закордонних справ України
  • Ірина Ключковська, голова журі секції української мови, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Рефат Чубаров, голова журі секції кримськотатарської мови, голова Меджлісу кримськотатарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар, співголова Національної комісії з питань кримськотатарської мови;
  • Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту

Лауреатки відзнаки отримали статуетки авторської роботи Остапа Іванишина, художника по склу, викладача Львівської національної академії мистецтв.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

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