Жадан, Чорногуз, Курков: на книжковому ярмарку у Відні пройде проєкт «Update Ukraine»

На ярмарку відбудуться 11 зустрічей за участі українських культурних діячів, відкриють український книжковий стенд та покажуть мистецький проєкт.

Читання українських письменників на Buch Wein у 2018 році

На 18-му книжковому ярмарку та фестивалі «Bich Wein» у Відні, який триватиме з 25 до 29 листопада, відбудеться низка зустрічей з українськими діячами в рамках проєкту «Update Ukraine» (Оновлення України). Про це йдеться на сайті ярмарку.

За описом, тематичний фокус «Update Ukraine» принесе до Відня голоси з літератури, мистецтва, науки та журналістики. Він має на меті дослідити, що змінилося в Україні, які дебати формують її сьогодні, і який досвід України актуальний для Європи.

Розмови відбудуться за участі правозахисниці Олександри Матвійчук, письменників та письменниць Сергія Жадана, Ярини Чорногуз, Андрія Куркова, Мирослава Лаюка, Євгена Брейгера, Ірини Фінгерової, Каті Петровської, Тані Малярчук, президента Українського ПЕН Володимира Єрмоленка, художниці-ілюстраторки Анни Іваненко, експертки з міжнародних відносин і міжнародної безпеки Лесі Огризко та історика Ярослава Грицака.

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25 листопада о 18:50 в ORF-Bühne відбудеться панельна дискусія «Update Ukraine – Update Europa» (Оновлення України – Оновлення Європи) про те, як Україна живе під обстрілами, і чому можна навчитися від неї про справедливість та людяність за участі Матвійчук та Жадана під модеруванням німецької журналістки Каті Ґассер.

Розмову перекладатиме Софія Онуфрів.

26 листопада відбудуться три зустрічі за участі Чорногуз, Брейгера, Куркова, Жадана та Петровської.

о 12:00 у Donau Lounge у розмові «Was Namen auslöscht, hält das Gedicht fest» (Те, що стирає імена, поезія зберігає) Чорногуз та німецькомовний автор українського походження Брейгер обговорять можливості поезії для збереження індивідуального воєнного досвіду як сьогодення та спадщини. Модераторкою стане перекладачка української літератури Клаудія Дате.

о 16:00 в Die STANDARD-Bühne відбудеться розмова «Jahre im Feuer: Die Zerstörung der Ukraine» (Роки у вогні: знищення України) з Курковим. Захід модеруватиме літературний критик і письменник Штефан Ґмюндер.

«Jahre im Feuer» – назва німецького перекладу книги Куркова «Три роки у війні: Руйнування України» про життя в умовах російсько-української війни.

Фото: www.haymonverlag.at Книга «Jahre im Feuer: Die Zerstörung der Ukraine» Андрія Куркова

В Австрії книга вийшла у видавництві «Haymon» у перекладі шотландської редакторки та рецензентки Ребекки ДеВальд у липні 2026 року.

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«Журналістські тексти, нотатки та щоденникові записи Андрія Куркова розкривають досвід українців на третьому році війни, написані в його рідному місті Києві, а також під час його подорожей країною та Європою, – йдеться в описі події. – Курков зосереджується на людських історіях, боротьбі українців за життя та культуру, пише про історичну спадщину і, зрештою, про їхню віру в надію та майбутнє вільної України».

О 19.00 в Інституті гуманітарних наук Відня (IWM Vienna) відбудеться дискусія «Die unbekannten KlassikerInnen Europas» (Невідома класика Європи) за участі Жадана та німецької письменниці українського походження Петровської під модеруванням Дате.

«Німецькомовна серія «Українська бібліотека» представляє два нові томи: футуристичну поезію Михайля Семенка та антологію українських оповідань початку 20-го століття – два перевідкриття модернізму, з яким Європа майже не стикалася», – йдеться в описі події.

Розмову перекладатиме Онуфрів.

Захід проведуть у співпраці Федерального агентства з громадянської освіти та Netzwerk der Literaturhäuser (Мережа будинків літератури).

27 листопада відбудуться дві зустрічі за участі Фінгерової та Єрмоленка.

О 10:30 в Die Presse-Bühne у розмові «Diagnose: Krieg» (Діагноз: війна) українська письменниця та лікарка Фінгерова, яка нині живе в Дрездені, говоритиме з перекладачем Корнеліуосом Геллем.

За описом, дебютний роман Фінгерової «Zugwind» (Протяг) розповідає історію молодої української сімейної лікарки в Німеччині, чиє життя перетворюється на сум'яття, коли на її Батьківщина зазнає бомбардувань. Між щоденною рутиною своєї практики, почуттям провини та зруйнованою ідентичністю вона шукає стабільності для себе та своїх українських пацієнтів.

Фото: www.rowohlt.de Книга «Zugwind» Ірини Фінгерової

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Книга опублікована у видавництві «Rowohlt» у 2026 році. Над перекладом працював Якоб Валощик.

О 14:00 в Die STANDARD-Bühne відбудеться панельна дискусія із назвою «Was wir einander zumuten dürfen» (Чого ми можемо очікувати один від одного) з Єрмоленком та австрійською філософкою Ліш Гірн про про героїзм, жертовність і межі ліберальної думки під модеруванням Штефана Ґмюндера.

Розмову перекладатиме Онуфрів.

28 листопада відбудуться чотири зустрічі за участі Чорногуз, Єрмоленка, Іваненко, Лаюка, Грицака та Огризко.

О 10:10 у Donau Lounge у розмові «Russland, das letzte Imperium? Warum wir die Gefahr erst sehen, wenn es zu spät ist» (Росія, остання імперія? Чому ми бачимо небезпеку лише тоді, коли вже надто пізно) Чорногуз говоритиме з військовим аналітиком Франц-Стефаном Гаді про те, що означає деколонізація для України, як на передовій, так і в культурі. Модератором стане Дюте.

Розмову перекладатиме Онуфрів.

О 12:30 в Die STANDARD-Bühne відбудеться зустріч з Єрмоленком під назвою «Eine Kultur des Trotzdem» (Культура всупереч) про те, як Україна неодноразово досягає неможливого. Модеруватиме захід Ґмюндер.

«Eine Kultur des Trotzdem» – назва книги Єрмоленка. За описом, її ідея полягає в тому, що попри допомогу Європи під час війни Україна також підтримує її своїм досвідом боротьби за цінності.

Фото: www.edition-fototapeta.eu Книга «Eine Kultur des Trotzdem» Володимира Єрмоленка

Книга вийшла у німецькому видавництві «edition.fotoTAPETA» в 2026 році. Переклад з української здійснили Ютта Ліндекугель і Тіне Гаммер.

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Зустріч проведуть англійською мовою.

О 15:00 у Donau Lounge пройде розмова «Zeugnis in Wort und Bild» (Свідчення у словах і образах) за участі Іваненко та Лаюка під модерацією філософа Людґера Гадедорна про про те, як література та мистецтво документують війну і чому це важливо.

Розмову перекладатиме Онуфрів.

О 19:00 у RadioKulturhaus відбудеться розмова «Das Ende der Gewissheiten?» (Кінець визначеності?) за участі Огризко, Грицака та австрійського історика, військового експерта та офіцера австрійських збройних сил Австрії Маркуса Райснера про про майбутнє європейської безпеки.

Розмову перекладатиме Онуфрів.

Захід проведуть у співпраці з IWM Vienna.

29 листопада о 12:00 в ORF-Bühne відбудеться остання розмова в рамках «Update Ukraine» – «Der Schaffner wollte die Kerzen nicht anzünden» (Кондуктор не хотів запалювати свічки) за участі Петровської та Малярчук. Модеруватиме зустріч Ґассер.

«Der Schaffner wollte die Kerzen nicht anzünden» – збірка, упорядницею та редакторкою якої стала Петровська. За описом, книга представляє складність українських оповідань та романів першої половини XX століття. Серед авторів, чиї твори увійшли до збірки – Михайло Коцюбинський, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Олена Пчілка та інші.

Фото: www.wallstein-verlag.de Книга «Der Schaffner wollte die Kerzen nicht anzünden» за упорядництва та редакції Каті Петровської

Німецький переклад збірки здійснила Ірина Бондас. Над редагуванням книги також працювала Малярчук. Книгу опублікувало видавництво «Wallstein» у рамках серії «Українська бібліотека» у 2026 році.

Захід проведуть у співпраці Федерального агентства з громадянської освіти та Netzwerk der Literaturhäuser.

Кураторкою програми зустрічей стала Малярчук, а куратором проєкту – співробітник з міжнародних зв'язків Віденського книжкового ярмарку Олівер Цілле.

Крім цього, 26 листопада відкриють український книжковий стенд за ініціативи Посольства України в Австрії, а також покажуть мистецький проєкт «Design in Wartime» (Дизайн у війні), створений у співпраці України та Австрії.

«Update Ukraine» організовують за підтримки Посольства України в Австрії; Українського інституту; Українського інституту книги; Федерального міністерства Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії; Федерального міністерства житлово-комунального господарства, мистецтв, культури, ЗМІ та спорту Австрії; IWM Vienna; ERSTE Shiftung; Федерального агентства громадянської освіти; Office Ukraine. Support for Ukrainian Artists та Netzwerk der Literatur Häuser.

Про книжковий ярмарок «Bich Wein»: