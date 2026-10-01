Ворожбит, Васянович, Каурісмякі: 10-й Київський тиждень критики оголосив повну програму

Організатори Київського тижня критики оголосили повний лайнап 10-го фестивалю, який відбудеться з 15 до 21 жовтня. Окрім вже оголошеної міжнародної секції, покажуть ще 18 стрічок, поєднаних у три добірки: «Фокус: Україна — Швейцарія», міжнародну та українську ретроспективи.

Фото: КТК

«Фокус: Україна — Швейцарія» — це організована у партнерстві з Посольством Швейцарії в Україні та SWISS FILMS секція актуальних фільмів, які відображають кінопроцес обох країн, з його жанровими та авторськими пошуками. Партнер Посольства в рамках програми — Nestlé. Три яскраві швейцарські роботи обрали куратори/-ки фестивалю Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький і Анна Дацюк. Натомість добірку українських стрічок формували кінокритики/-ні з партнерської країни: незалежна журналістка, членкиня ради директорів Швейцарського інституту прав людини Вівіана Вірі, автор щотижневика WOZ і дворазовий лауреат премії у галузі кінокритики Prix Pathé Флоріан Келлер та журналіст видання ‘Tribune de Genève’ Андреа Ді Ґуардо. Фільми програми:

Реклама «Демони» — нова робота Наталки Ворожбит – творчині «Поганих доріг», «Спіймати Кайдаша» і сценаристки «Кіборгів». Показ на Київському тижні критики – українська премʼєра картини, вперше показаної на Кінофестивалі в Локарно. Події стрічки розгортаються на Полтавщині 1990-х років: харизматична Ніна (остання велика роль Руслани Писанки) прихищає росіянина-волоцюгу, який називає себе письменником. Жінка сподівається почати з ним нове життя, але містичний край крок за кроком розкриває справжню сутність її коханця.

«Сліди» — лавреат Призу глядацьких симпатій у секції Panorama Dokumente Берлінале та українська заявка на майбутній «Оскар», робота режисерок Аліси Коваленко («З любовʼю з фронту», «Ми не згаснемо») та Марисі Нікітюк («Я, Ніна», «Коли падають дерева»). Документальний фільм розповідає про колишню російську полонянку, яка стала активісткою та збирає свідчення українок, що пережили сексуальне насильство та тортури з боку окупантів.

«За перемогу!» — представлене на торішньому Міжнародному кінофестивалі в Торонто драмеді Валентина Васяновича, яке здобуло перемогу на 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Як і його «Атлантида», ця стрічка — спроба передбачити післявоєнне майбутнє, та на цей раз погляд не такий антиутопічний. У центрі сюжету — кінематографіст Валік, який не може ні зняти новий фільм, ні налагодити стосунки з сімʼєю, що полишила Україну. Головний герой (його роль виконав сам режисер) береться за експериментальний кінопроєкт разом із сином та друзями-колегами (і їх також втілюють справжні кіномитці).

«Трістан назавжди» — документальна картина швейцарського режисерського дуету Лорана Боннардо й Тобіаса Ньолле, учасниця Берлінського міжнародного кінофестивалю й призерка Краківського. Фільм розповідає про парижанина, який прагне покинути Європу та оселитись на найвіддаленішому населеному острові світу.

«Не впускай сонце» – антиутопія швейцарки Жаклін Цюнд, призер Кінофестивалю в Локарно та лавреат Цюрихської кінопремії. Події фільму розгортаються на Землі, де через катастрофічну спеку життя можливе лише вночі. Головний герой заробляє на людській самотності — він здає себе «напрокат», виконуючи роль то друга, то сина. Та його звична рутина дає збій, коли його наймають «батьком» для дев'ятирічної дівчинки.

«Віражі» – знята на зернисту 16-мм плівку сонячна комедія на межі документального та ігрового кіно режисерок Селін Каррідруа й Алін Сутер. Це історія Йоганни, яка збирається повернутись у світ автомеханіки, який зачинив перед нею двері після її гендерного переходу. Для цього вона воскрешає в гаражі старого «Жука» та рушає на ретро-перегони.

Фото: КТК

Програма української ретроспективи відзначає 10-річчя Київського тижня критики показом обраних гітів попередніх едицій фестивалю. До неї ввійшли:

Реклама «Мої думки тихі» (2019) – відзначений двома Преміями «Кіноколо» дебютний повнометражний фільм режисера Антоніо Лукіча («Люксембург, Люксембург»), стрічка, яка посідає 20 сходинку у Топ-100 українських фільмів за версією кінокритиків України. Це історія молодого звукорежисера Вадима, для якого запис голосів закарпатських тварин може стати шансом переїхати до Канади. Помічницею в цій роботі стає його мама (Ірма Вітовська).

«Атлантида» (2019) – драма Валентина Васяновича (його нова робота «За перемогу!» також ввійшла до програми «Фокус»), лавреат двох Премій «Кіноколо» та номер 11 у Топ-100 українських фільмів за версією кінокритиків України. Антиутопія про Донбас, що після російсько-української війни повертається з окупації, але непридатним для проживання.

«Погані дороги» (2020) – повнометражний дебют Наталки Ворожбит (її «Демони» ввійшли до програми «Фокус»), екранізація її однойменної п'єси, тричі лавреат «Кінокола». Це 5 новел, події яких відбуваються на Сході України протягом 2015 року.

«Стоп-Земля» (2021) – відзначений пʼятьма Преміями «Кіноколо» перший повний метр Катерини Горностай («Стрічка часу»). У центрі Coming-of-age фільму – чуттєва історія 16-річної дівчини Маші та її друзів у бентежні моменти дорослішання.

«Носоріг» (2021) – кримінальна драма Олега Сенцова, номінована на здобуття «Кінокола» в 4 номінаціях. Стрічка розповідає про українські 1990-ті та чоловіка, який з головою поринає в безжальний світ криміналу.

«Ля Палісіада» (2023) – дебютний повний метр Філіпа Сотниченка, знятий у жанрі пострадянського нуару, лавреат «Кінокола» й номінант Премії Європейської кіноакадемії. Стрічка розповідає про розслідування вбивства міліціонера, яке розгортається за лічені місяці до скасування смертної кари.

Програма міжнародної ретроспективи відзначає ювілей аналогічно – поєднанням обраних робіт іноземного кінематографа, раніше показаних на Київському тижні критики. Ці фільми: