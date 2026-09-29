Російський удар по Києву пошкодив Національний музей Тараса Шевченка

Під час російської атаки на Київ пошкоджень зазнав Національний музей Тараса Шевченка у середмісті столиці.
Про це повідомило українське Міністерство культури.
Фахівці оглядають будівлю і визначають масштаби руйнувань.
Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики і міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що Росія продовжує цілеспрямовано нищити українську освіту, науку і культуру.
- Національний музей Тараса Шевченка є головним літературно-художнім музеєм, який зберігає пам'ять про життя і творчість Шевченка. Мінкульт наголосив, що це вже не перша руйнація закладу, адже 10 жовтня 2022 року вибухова хвиля від російського ракетного удару вже пошкоджувала його будівлю.
- Загалом від початку повномасштабної російської агресії в Україні пошкоджень або руйнувань зазнали 2138 об’єктів культурної спадщини та 2640 закладів культури.
- До речі, російський безпілотник під час обстрілу Києва влучив також у Будинок Президії Національної академії наук України, яка є пам’яткою історії національного значення