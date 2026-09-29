Російський удар по Києву пошкодив Національний музей Тараса Шевченка

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Під час російської атаки на Київ пошкоджень зазнав Національний музей Тараса Шевченка у середмісті столиці.

Про це повідомило українське Міністерство культури.

Фахівці оглядають будівлю і визначають масштаби руйнувань.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики і міністерка культури Тетяна Бережна наголосила, що Росія продовжує цілеспрямовано нищити українську освіту, науку і культуру.