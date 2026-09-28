Під землею в Запоріжжі відбудеться GogolFest Pokrova

У програмі – перформанси, опери «Сковорода. Шевченко. Стус», швейцарська моновистава, адаптований під акустику укриттів електронний проєкт, дискусії.

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GogolFest Pokrova у 2024 році

З 1 по 4 жовтня в Запоріжжі відбудеться мультидициплінарний фестиваль сучасного мистецтва GogolFest Pokrova, 95% заходів відбудеться в укриттях, бункерах, паркінгах, підземних школах та бомбосховищах. Про це повідомляють організатори.

За описом, концептуальна назва фестивалю в Запоріжжі – TimeCode. Програма має на меті дослідити три етапи українського таймкоду – минулого, теперішнього та майбутнього.

У рамках фестивалю організатори готують телеміст-перформанс Futurum, який об'єднає розрізнену підземну інфраструктуру міста в єдину цифрову мистецьку мережу. У межах Futurum заплановані концерт етно-хаос гурту DakhaBrakha в підземному паркінгу, який має стати головним цифровим медіахабом фестивалю; синхронний перформанс із хореографічними виступами у 15 підземних школах міста, кожна з яких має розповісти свою історію про страхи, мрії та майбутнє; а також оналайн-трансляція цих виступів з накладеними цифровими ефектами в реальному часі на екранах у хабах «Орбіта» та «Титан», спецмайданчиках міста та Youtube.

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«Ми створюємо прецедент, коли підземні освітні простори міста на один вечір об'єднуються в єдину цифрову мережу. Діти, які щодня живуть під загрозою обстрілів, разом із Владиславом Троїцьким та DakhaBrakha створюють нову мову технологічного мистецтва», – зазначає програмна директорка фестивалю Анна Басова.

Фото: Mantach/Надані організаторами GogolFest Pokrova у 2024 році

У рамках театрального блоку фестивалю в укриттях покажуть три камерні вистави на перетині жанрів.

2 жовтня пройде всеукраїнська премʼєра опери «Сковорода. Шевченко. Стус» від DakhTrio. Вона має на меті об'єднати академічне, фольклорне та рокове звучання.

3 жовтня представлять швейцарську моно виставу «Be My Margaret!» («Будь моєю Маргарет») Мадлен Богхарт, побудована на інтерв’ю французької письменниці Марґеріт Дюрас. За описом, у постановці поєднають електронне звучання з класичним фортепіано, а сценографія діятиме як окремий персонаж.

Як повідомляють, музична програма буде зосереджена на українській електроніці, експериментальному звуці та незалежних саундколабораціях.

Серед виступів – електронний проєкт, адаптованого під акустику укриттів, «SI Process від спільноти Brave! Factory» українського барабанщика та саундпродюсера Станіслава Іващенка («Людина Драм-Машина») та спільний експериментальний проєкт Стаса Корольова та Анастасії Веснина, який, за задумом, побудований на межі альтернативної сцени, авторської пісні та перформативних практик.

За словами організаторів, освітньо-дискусійний блок фестивалю сформують аналітики, урбаністи, архітектори та соціологи. У програмі заплановані три зустрічі.

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2 жовтня пройде дискусія про трансформацію громадських просторів у прифронтових зонах. Вона має на меті порушити питання того, що саме варто відбудовувати після війни; які об'єкти мають стати новими магнітами; та як архітектура впливає на комунікацію громади із зовнішнім світом.

3 жовтня відбудеться практична лабораторія з розбудови локальних спільнот та пошуку маркерів, які об'єднують людей всередині групи в часи криз.

4 жовтня відбудеться панель «Майбутнє. Запоріжжя після» за участі місцевих лідерів, архітекторів та міжнародних експертів у партнерстві.

За словами організаторів, фестиваль має нульовий ризик скасування чи переривання через повітряні атаки.

GogolFest Pokrova відбудеться за підтримки Запорізької міської ради та Запорізької обласної військової адміністрації.

Про GogolFest:

заснований у 2007-му році режисером Владиславом Троїцький;

спочатку фестиваль проводили у Мистецькому арсеналі, а згодом – у Довженко-Центрі та на ВДНГ;