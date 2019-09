Украинский "Гогольфест" попал в топ-пять лучших фестивалей Европы

Мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "Гогольфест" стал одним из победителей престижной европейской премии EFFE Awards 2019-2020.

Международное жюри во главе с бывшим директором Эдинбургского международного фестиваля, сэром Джонатаном Миллсом, выбрало пять самых влиятельных в своей сфере европейских фестивалей из 705 участников.

Церемония награждения лауреатов состоялась 26 сентября во Брюсселе. Победителями премии EFFE 2019-2020 также стали Conrad Festival (Варшава, Польша); Festival Deltebre Dansa (Дельтебре, Испания); Førde Traditional and World Music Festival (Форде, Норвегия) и Welcome to The Village (Леуварден, Нидерланды).

"ГогольFest - это удивительная платформа для творческого развития: не просто какой-то фестиваль в одном городе, но полноценное художественное движение, которое формирует различные фестивальные платформы и направления по всей стране Украине. Стратегический и художественный выбор чрезвычайно силен: современный, инновационный, энергичный, успешно принят в условиях ограниченных финансовых средств и политических потрясений“, - отметило международное жюри.

Президент фестиваля Влад Троицкий во время получения награды сказал: "Искусство открывает нам путь в будущее, которое, надеюсь, будет прекрасным".

Напомним, в прошлом году Гогольфест проходил в Мариуполе с 27 апреля по 1 мая. 26 апреля из Киева в прифронтовой Мариуполь отправился первый в Европе арт-поезд GogolTrain, который стал частью документального фильма о фестивале.