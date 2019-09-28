Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров

В 2014 году он выступил против оккупации Крыма.

Режиссер Марк Захаров скончался на 86-году жизни. Об этом в субботу пишет "Интерфакс".

Захаров умер после второго за месяц воспаления легких.

В конце августа режиссера госпитализировали с воспалением легких в одну из московских больниц. 9 сентября его выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. С 1973 года и до смерти работал главным режиссером московского театра "Ленком". Он поставил почти 50 театральных постановок, среди них "Юнона и Авось".

Захаров являлся также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви". Он был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.

Награжден многочисленными премиями за весомый вклад в развитие театра и кино.

В 2014 году Захаров вместе с некоторыми другими российскими деятелями культуры выступил против оккупации Крыма.