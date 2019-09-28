Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі"
Дмитро Кулеба: "Ми опинилися в своїх кабінетах завдяки тому, що народ довірив владу президенту Зеленському і його політсилі"
Стало известно, кому отдали свои голоса Месси, Роналду и ван Дейк при вручении награды "Лучшего игрока года"
Стало известно, кому отдали свои голоса Месси, Роналду и ван Дейк при вручении награды "Лучшего игрока года"
Роналду идет на побитие антирекорда Серии А
Роналду идет на побитие антирекорда Серии А
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО (обновлено)
Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО (обновлено)
Депутат от "Слуги народа" Мовчан взял в помощники танцовщицу и свадебного администратора
Депутат от "Слуги народа" Мовчан взял в помощники танцовщицу и свадебного администратора
Разумков прокомментировал отставку Данилюка
Разумков прокомментировал отставку Данилюка
"Ювентус" стоит на пороге распродажи игроков из-за финансового фейр-плей, - СМИ
"Ювентус" стоит на пороге распродажи игроков из-за финансового фейр-плей, - СМИ
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
В Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек
ГлавнаяКультура

Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров

В 2014 году он выступил против оккупации Крыма.

Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров
Марк Захаров
Фото: https://ukraina.ru

Режиссер Марк Захаров скончался на 86-году жизни. Об этом в субботу пишет "Интерфакс". 

Захаров умер после второго за месяц воспаления легких.

В конце августа режиссера госпитализировали с воспалением легких в одну из московских больниц. 9 сентября его выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. С 1973 года и до смерти работал главным режиссером московского театра "Ленком". Он поставил почти 50 театральных постановок, среди них "Юнона и Авось".

Захаров являлся также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви". Он был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.

Награжден многочисленными премиями за весомый вклад в развитие театра и кино.

В 2014 году Захаров вместе с некоторыми другими российскими деятелями культуры выступил против оккупации Крыма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также