На берегу Каховского водохранилища на Мамай-Горе в Запорожской области, археологи нашли не разграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет. Об этом сообщается на фейсбуке археологического памятника "Мамай-Гора".

Археологи отмечают, что погребальный комплекс состоял из двух могил – одно захоронение центральное, разграбленное еще в древности, а второе – сопровождающее, невредимое.

Фото: Мамай-ГораФБ

В сопроводительной могиле находились кости парня 18-20 лет, вероятно, он был оруженосцем человека, погребенного в центральной могиле.

Фото: Мамай-ГораФБ

"Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя. Об этом свидетельствует инвентарь, сопровождавший его в загробную жизнь", – сказано в сообщении "Мамай-Горы".

Кроме того, в этом захоронении археологи нашли редкую для скифов сероглинянную амфору, обломки костяных псалиев, застежки конской узды, железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, одна их главных находок – скифский короткий меч акинак с золотыми обкладками, листами рукоятки, перекрестьем и колпачком для острия.

Фото: Мамай-ГораФБ

Фото: Мамай-ГораФБ

Фото: Мамай-ГораФБ

Также в могиле юноши нашли украшения – бусы из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой.

Археологи отмечают, что помимо уникального инвентаря, найденный похоронный комплекс имеет и дополнительную научную ценность, поскольку углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI века. до нашей эры, тогда как абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III ст. до н. э.

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