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Полицию Запорожской области возглавил генерал Лушпиенко, он задекларировал более 900 тыс. гривен дохода

Ранее Николай Лушпиенко возглавлял полицию Сумской области.

Начальником Главного управления Национальной полиции в Запорожской области назначен генерал Николай Лушпиенко, ранее занимавший аналогичную должность в Сумах.

Он был представлен начальником Нацполиции Сергеем Князевым в среду, 17 сентября.

Лушпиенко задекларировал 920 014 гривен доходов, полученных в 2018 году. В его декларации указано, что 427 тыс. гривен дохода составила зарплата в Нацполиции, еще 490 тысяч - доход от отчуждения движимого имущества, 2 928 гривен – страховые выплаты, 37 гривен – бонусы от Приватбанка.

В собственности Лушпиенко жилья нет, он владеет местом для парковки в Киеве площадью 12,5 кв. м и арендует квартиру 71,79 кв. м в Сумах.

Начальник ГУ Нацполиции пользуется автомобилем Infiniti QX56 2010 года выпуска, принадлежащим гражданке Евгении Кшеминской.

Наличными у него 53 тыс. долларов и 217 тыс. гривен, а также на счетах в банках 137 гривен.

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Источник: "Украинские новости"
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