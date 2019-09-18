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Порошенко считает, что поджог дома Гонтаревой может иметь международные последствия

"Нам точно это не нужно сейчас - перед началом работы миссии МВФ".

Порошенко считает, что поджог дома Гонтаревой может иметь международные последствия
Фото: скриншот с видео

К поджогу дома Валерии Гонтаревой причастны заинтересованные лица по делу "ПриватБанка". Такое мнение, комментируя вчерашние события, высказал экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. 

"Трудно представить те международные последствия для Украины, которые повлечет за собой это преступление. Это - огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системы. Нам точно это не нужно сейчас - перед началом работы миссии Международного валютного фонда, которая должна утвердить новую программу для Украины", - написал Порошенко в фейсбуке.

Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

Полиция установила, что неизвестный поджигатель бросил во двор дома две сумки, после этого - зажигательное устройство, от которого эти сумки загорелись. Затем огонь перекинулся на беседку, которая находилась рядом стояла, а от нее загорелся уже весь дом.

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