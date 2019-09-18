Зелёный свет для бега вслепую

Владимир Зеленский за 5 месяцев после избрания президентом не представил хотя бы 5 пунктов программы своих действий. С объяснением, какую страну он строит и какую именно Украину оставит в конце своей каденции.

Фото: Макс Левин

Выполняя чёткую установку своего лидера, команда Зеленского сделала ставку на быстрые и внешне эффектные «прорывные» решения. Демонстративно огласив отсутствие стратегических разработок в бурной ЗЕактивности по переустройству Украины своей настоящей «фишкой». И своим радикальным отличием от «папередников». Не уставая бравировать своим нежеланием погружаться в эту «трясину» комплексного анализа, прогнозов последствий и терять взятый высокий темп принятия-штамповки решений.

Другими словами, отсутствие программ и стратегий подменяется со стороны новой власти большим количеством принятых законов и эффектными тактическими действиями. Последние могут быть и успешными, по крайней мере, «здесь и сейчас». Но для успешного решения задачи качественного рывка страны стратегическое вИдение пути движения так же необходимо, как быстрые успешные тактические шаги.

Успешный опыт развития государств, имеющих проработанные стратегии развития, комплексно и профессионально оформленное видение развития страны подтверждает: в современном мире и выжить, и стать действительно успешным игроком без такой стратегии не возможно. Именно благодаря таким подходам США и Китай занимают лидирующие позиции в мире. И по тем же причинам такие европейские страны как Англия, Германия, Франция крепко удерживают за собой лидерство в Европе.

В своё время очень много внимания у нас уделяли встречам Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном – как Зеленский туда поехал, как его принимали в Париже, о чём два «молодых реформатора» говорили... И во много раз меньшее внимание привлёк в нашей стране тот факт, что три недели назад французский президент представил без преувеличения эпохальную «доктрину Макрона». В которой сформулировал и чётко раскрыл пять путей для достижения грандиозной цели возвращения Франции в большую мировую игру как ключевой участник.

В то время как его украинский коллега Зеленский за пять месяцев после своего избрания так и не представил обществу хотя бы пять пунктов действительно проработанной программы его действий лишь на ближне- и среднесрочную перспективу. С представлением украинцам (как голосовавшим за него, так и не поддержавших его кандидатуру на выборах) подробной картины того, что они получат в результате наблюдаемого сейчас огромного количества разнонаправленных движений, к примеру, через год. И какую именно Украину Владимир Зеленский оставит в конце своей президентской каденции.

Очевидно, что перед Украиной не стоит настолько масштабных задач как перед Францией. Но те две основных задачи, которые перед нами стоят, требуют обязательного стратегического видения. Потому что в отсутствие стратегического видения ни успешно довести до конца качественные преобразования в Украине, ни закончить войну на Донбассе с соблюдением наших национальных интересов не возможно.

Вопрос о том, когда «молодая команда» дозреет до необходимости постоянно использовать в работе имеющийся аналитический потенциал государственных структур (один СНБО очень многого стоит), негосударственных аналитических центров, грамотные рекомендации международных партнёров и оперировать стратегиями, а не исключительно тактикой, имеет свой ответ. Это произойдёт, когда она столкнётся с первыми по-настоящему серьёзными кризисами. Не обязательно вызванными исключительно их собственными, не достаточно подготовленными решениями и действиями.

Ведь Россия в обозримом будущем продолжит вести «гибридную войну» против нашей страны на всех возможных направлениях. И первым организованным ею масштабным кризисом для новой власти станет попытка РФ с помощью энергополитических рычагов взорвать ситуацию в нашей стране и устроить и новой власти, и всем нам «жаркую зиму-2020».