Самоврядування по-київськи: обнадійливі особливості

Проект Закону про внесення змін до чинного Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», розроблений групою із 39-ти народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрієм Клочком, зареєстровано у парламенті за номером 2143 від 13 вересня 2019 року. Пропонуємо читачам наш публіцистично-аналітичний погляд на ключові позиції даного документу.

Фото: Макс Требухов

Перш за все, із назви прибирається «героїка». Менше пафосу – більше конкретики. Подальший текст законопроекту підтверджує це. На відміну від нинішніх положень, здійснення столичних функцій покладається виключно на органи місцевого самоврядування у місті Києві з урахуванням пропозицій органів виконавчої влади, що свідчить про наміри зміцнити потенціал самоврядних структур. Столична «конституція» – Статут територіальної громади – стає відкритим для безпосереднього ініціювання змін городянами шляхом зібрання підписів під петицією (не менше 10% жителів з правом голосу).

Чітко та недвозначно викладається суть особливостей місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві. А саме: розподіл повноважень органу місцевого самоврядування між Київською міською радою та районними в місті Києві радами і виконання Київською міською державною адміністрацією лише контрольно-наглядових та координаційних функцій.

Остання не здійснюватиме галузевих повноважень, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Києву, нарешті, буде надано право формувати окремі від державних адміністрацій виконавчі комітети на загальноміському та районних рівнях, а бюджет міста складатиметься з міського бюджету та районних бюджетів.

Символічним є те, що розділ законопроекту про розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування в місті Києві та Київською міською державною адміністрацією починається зі сфери компетенції районних у місті Києві рад, які свого часу ліквідували за безпосередньої участі Віталія Кличка. Серед детального переліку «вертикального» розмежування відповідальності за функціонування різних закладів та комунальних обов’язків виокремимо надання райрадам можливості контролю за дотриманням правил забудови, встановлення єдиних умов та обмежень забудови земельних ділянок, організації паркування транспортних засобів.

І наостанок про кадрові підходи. Якщо Київ називають державою у державі, то запропонована система стримувань і противаг відповідає логіці законопроекту. Зокрема, Київський міський голова очолює міськвиконком, діють голови райрад та райвиконкомів, але акти органів та посадових осіб київського самоврядування можуть бути опротестовані головою Київської міської державної адміністрації.