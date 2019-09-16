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Як відстояти реімбурсацію та електронний реєстр пацієнтів

Люди з цукровим діабетом були рушіями втілення пілотного проекту реімбурсації інсулінів та створення електронного реєстру пацієнтів. Саме на ці зміни вони чекали понад 10 років.

У свою чергу Державний експертний центр брав активну участь у реалізації системи реімбурсації інсулінів, а саме - у розрахунку референтних цін на інсуліни, підготовці та розробці електронного реєстру пацієнтів.

Фото: Макс Левин

Що таке електронний реєстр пацієнтів?

Електронний реєстр пацієнтів - це складна архітектура даних, що поєднує лікарів, аптеки та розпорядника державних коштів в одній системі.

Електронний реєстр не тільки дозволяє лікарям відстежувати стан здоров’я пацієнтів, вносити інформацію про рівень глюкози в крові пацієнта та глікозильований гемоглобін, що дуже важливо для того, аби знати компенсована хвороба чи ні, потрібно переводити пацієнта на інший тип інсуліну чи не потрібно. Наша система також фіксує інформацію про використаний пацієнтами інсулін, у тому числі стаціонарними пацієнтами.

На даних реєстру також зав’язані усі учасники ланцюжка поставок інсулінів, завдяки чому аптекам немає необхідності тримати весь ресурс препаратів.

Роль захисника

Зараз Державному експертному центру делегована функція адміністрування електронного реєстру. Проте ми ще й виконуємо роль його захисника.

Протягом 2018 року нам довелось наполегливо відстоювати функціонування цієї системи перед Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та іншими правоохоронними органами. У нас був безпрецедентний обшук протягом двох діб, що є прямим порушенням кримінально-процесуального кодексу. Правоохоронні органи намагалися вилучити із нашого сервера електронну базу пацієнтів із цукровим діабетом. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров’я з метою захистити нас та дані пацієнтів, які мають залишатися недоторканними. Також вели довгу дискусію із прокуратурою міста Києва. І нам вдалося довести, що вилучати реєстр із персональними даними небезпечно. Адже – це живий організм, і втручання у нього може призвести до недоотримання препарату будь-ким зі 185 тисяч пацієнтів з діабетом в Україні. А життя однієї людини важливіше за будь-які процесуальні дії.

Проте ми відреагували на кинуті виклики. Зараз ми уже розробили та сертифікували у Держспецзв’язку чутливу та комплексну систему захисту персональних даних.

На жаль, експертиза електронного реєстру досі триває, як і кримінальне провадження, у якій не висунуті підозри та немає звинувачених. Всі ухвали, які ми отримуємо мають різні формулювання фабул, де описуються або вдавані угоди, або використання неналежних систем захисту.

Досягнення системи реімбурсації інсулінів

Ми досягли необхідних фінансових показників. Згідно з інформацією маркетуючих організацій, вже на початку старту проекту із реімбурсації інсулінів відбулося зменшення обсягів споживання інсулінів у порівнянні з попередніми роками. За перший рік реалізації пілотного проекту ми зекономили 250 млн грн завдяки прозорій схемі планування й витрачання коштів, а також тому, що препарати закуповувалися на реально існуючих пацієнтів.

Також варто зазначити, що раніше інсуліни закуплялися із запасом, адже це - критичні та життєво необхідні препарати.

На початку старту програми реімбурсації інсулінів ціна на них впала на 15%. При цьому ціни на більшість лікарських засобів навпаки виросли. Отже, програма реімбурсації інсулінів мала позитивний вплив на ціну препаратів інсуліну.

Ціни на лікарські засоби перераховуються Державним експертним центром раз на півроку, але неодмінно проходять експертизу у Міністерстві охорони здоров’я.

Має місце коливання ціни, але воно менше, ніж у попередні роки.

Безумовним досягненням реімбурсації є те, що пацієнти, які раніше купували інсуліни за свій кошт, сьогодні можуть бути лише співплатниками.

Над електронним реєстром пацієнтів з цукровим діабетом нависла загроза

Зараз електронний реєстр працює, а як буде завтра, я передбачити і гарантувати не можу.

За 2 з половиною роки відбулося 130 допитів співробітників Державного експертного центру, що стосувалися різних сфер нашої діяльності, не тільки електронного реєстру. Я вважаю, що ця спроба дестабілізувати наш колектив із п’ятисот людей навпаки згуртувала нас. Однак ситуація залишається вкрай нестабільною.

Тому закликаю пацієнтів продовжувати публічний діалог щодо захисту електронного реєстру. Переконана, що колективними зусиллями нам вдасться відстояти напрацювання системи реімбурсації, які належать цілому суспільству. Ми - піонери в електронній охороні здоров’я, й цим варто пишатися.

Тетяна Думенко Тетяна Думенко , Директор ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»
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