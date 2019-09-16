Минздрав анонсировал создание "офиса пациента"

Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы создаем офис пациента, деятельность которого будет связана с тем, чтобы все обращения, вся коммуникация осуществлялась не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа. Офис пациента возглавит министр. Также в нем будет секретариат, который будет организовывать его работу. Это будет та точка коммуникации, из которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения",- сказала Скалецкая.

Министр отметила, что есть перечень прав, которым будет уделяться особое внимание: право на превентивность заболеваемости, доступность медпомощи и другие.

"Вся деятельность в секторе общественного здоровья направлена на превентивность заболеваемости и является реализацией этого права. На сегодня это не только вопрос иммунизации. Это также доступность помощи, не только физическая и географическая, но и финансовая. Эти вещи были составной реформы, они точно не будут упущены. Программа "Доступные лекарства" тоже является частью этого, и задачей новой команды будет анализ того, что мы можем себе позволить и где ее расширить. Следующее - это право получения информации",- сообщила министр.

Министр упомянула также право на информированное согласие, право на выбор врача, а также методов профилактики, лечения и диагностики.

Министр подчеркнула, что работа над обеспечением таких прав идет, и некоторые решения возможно воплотить в ближайшее время. "Мы говорим о том, что эти права есть и их нужно обеспечивать. Некоторые решения государство может воплотить в ближайшем времени, остальные можно решить в среднесрочной и долгосрочной перспективе",- сказала она.

Напомним, 4 сентября Скалецкая провела первую пресс-конференцию, на которой озвучила приоритетные направления своей работы. Она также отметила, что второй этап реформы здравоохранения начнется не 1 января, а позже - ориентировочно 1 апреля из-за бюджетного законодательства.