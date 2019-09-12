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На меня и мою команду ищут нечто такое, что позволит открыть уголовные дела, - Супрун

Активная фаза преследования может начаться после встречи Зеленского и Трампа.

На меня и мою команду ищут нечто такое, что позволит открыть уголовные дела, - Супрун
Фото: Макс Левин

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование. Об этом экс-глава ведомства рассказала в большом интервью LB.ua

"Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов, им дано указание найти на меня и на моих заместителей нечто такое, что позволит открыть против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после того начнут дело против меня",- сказала Супрун.

По ее словам, уже сейчас Государственное бюро расследований преследует секретаря Минздрава Артема Янчука, который был назначен в 2017 году - якобы из-за того, что у какого-то предприятия, которое выиграло тендер, позже нашлись проблемы с регистрацией.

Также экс-чиновница отметила также, что Счетная палата с подачи комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации проведет аудит Министерства здравоохранения - это единственное министерство, где назначен аудит, и именно в тот период, когда его возглавляла Супрун

"Инициатива о проверке поступила от Петра Багрия, чья фирма была едва ли не основным продавцом лекарств по завышенным ценам во времена Раисы Богатыревой. За эти три года Счетная палата уже провела 15 аудитов Минздрава, из них три были проверками международных закупок. Для сравнения, за два года, которые министром была Богатырева, МЗ проверяли только 5 раз, государственные закупки - ни разу", - сказала Супрун.

Напомним, Ульяна Супрун возглавляла министерство здравоохранения Украины с 27 июля 2016 года до 29 августа 2019 года, формально она так и не была назначена на должность министра, но исполняла обязанности главы ведомства как первый заместитель.

Верховная Рада 9 созыва на первом пленарном заседании назначила на должность министра здравоохранения Зоряну Скалецкую.

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