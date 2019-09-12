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Миссия МВФ начала работу в Украине над новой программой сотрудничества (обновлено)

Сотрудники фонда будут в Киеве до 24 сентября.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Об этом сообщило киевское представительство МВФ агентству "Украинские новости".

Пресс-служба Национального банка Украины в свою очередь сообщила, что 12 сентября состоялась первая встреча руководства НБУ в лице Якова Смолия, Катерины Рожковой и Олега Чурия с представителями миссии во главе с Роном ван Руденом.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

На встрече была начата работа над новой программой сотрудничества.

Смолий отметил, что сотрудничество с МВФ является крайне важной для поддержки макрофинансовой стабильности в Украине, так как это залог дальнейшего осуществления реформ в стране, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики.

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что миссия Международного валютного фонда пробудет в Украине до 24 сентября. Он уверен, что в процессе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

Напомним, когда Гончарука утверждали на пост премьера, он пообещал продолжать переговоры с МВФ относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества. Он планирует повысить темпы экономического роста Украины до 5-7%.

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

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Источник: "Украинские новости"
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