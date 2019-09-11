Миссия МВФ прибыла в Украину, - Гончарук

Премьер уверен, что на переговорах будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для встреч с властями.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают "Українські Новини".

"У нас сейчас приехала в Украину миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры", - сказал он.

Премьер уверен, что в ходе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам. Он также уточнил, что миссия пробудет в Украине до 24 сентября.

Ранее МВФ сообщил, что намерен продолжить переговоры по сотрудничеству с Украиной во второй половине сентября - после назначения нового Кабмина.

В октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой программе stand by. Новая программа с запрошенным доступом $3,9 млрд послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.

В последний раз представители миссии были в Киеве 21 мая 2019 года, в день роспуска Верховной Рады 8-го созыва. Неделю спустя миссия встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил намерение продолжать сотрудничество с Фондом.

Напомним, во время утверждения Гончарука на пост, он пообещал продолжать переговоры с МВФ относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.