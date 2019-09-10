Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Лицемерие
Лицемерие
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ

В июле спрос на еврооблигации компании превысил предложение в пять раз.

"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
Фото: Александр Рудоманов

Компания "Укрзализныця" привлекла $100 млн, доразместив еврооблигации с погашением в 2024 году на $94,9 млн по номиналу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

По его данным, цена размещения составила 103,8% номинала, доходность - 7,292% годовых.

Как сообщалось, 2 июля "Укрзализныця" разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Установленная ставка оказалась более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

По данным главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг, а спрос в 5 раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд.

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала сдавать имущество в аренду через ProZorro.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также