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Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" превысил предложение в пять раз, - Кравцов

Более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о покупке ценных бумаг.

Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" превысил предложение в пять раз, - Кравцов
Евгений Кравцов
Фото: Александр Рудоманов

Компания "Укрзализныця" размещает пятилетние еврооблигации на $500 млн под 8,25% годовых, что значительно ниже ожидаемого уровня.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава правления "УЗ" Евгений Кравцов.

"Более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Следовательно, спрос в пять раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд", - написал он.

По словам Кравцоава, установленная ставка более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

"Этим уменьшили платежную нагрузку на "УЗ" на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время", - отметил глава "УЗ" .

"Таким образом, мы открываем дорогу другим государственным компаниям к международным рынкам - "Нафтогаз Украины", - добавил Кравцов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала сдавать имущество в аренду через ProZorro.

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