С сегодняшнего дня введена новая конкурентная модель рынка электроэнергии, - Насалик

С запуском нового рынка электроэнергии потребитель получит качественные услуги по конкурентной цене.Об этом говорится в заявлении министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, размещенном на сайте Министерства по внедрению с сегодняшнего дня нового рынка электроэнергии, сообщают "Українські новини".

"Сегодня, 1 июля 2019 года, в Украине наступает важный этап внедрения реформы энергетической системы государства - происходит полномасштабный запуск новой модели рынка электроэнергии. В связи с этим хотел бы отметить две важные вещи: во-первых, энергорынок направлен на потребителя и обеспечивает возможность каждому потребителю выбора поставщика электроэнергии, во-вторых, мы выполняем взятые на себя обязательства перед энергетическим сообществом и создаем возможность интеграции в европейский энергорынок, что усилит энергетическую безопасность нашего государства", - заявил министр.

Министр также отметил значительный вклад Минэнергоугля в подготовку нормативно-правовой базы для успешного старта рынка и защиты всех его участников - как поставщиков, так и потребителей. И подчеркнул, что правительством приняты все необходимые решения, чтобы после запуска рынка не произошло роста цен на электроэнергию для населения и предприятий.

"С введением новой модели рынка цена на электроэнергию для населения должна остаться неизменной - мы об этом позаботились, также она не должна резко подняться и для бытовых потребителей. На переходной период вынужденно установлены некоторые ограничения в целях недопущения стремительного роста тарифов. Рынку необходимо пройти эволюцию к полной либерализации", - отметил Насалик.

Напомним, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый оптовый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в пределах реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.