В Кабмине анонсировали запуск парома в Италию

Кабинет министров анонсировал запуск парома из Черноморска в итальянский город Бари.

Об этом говорится на странице правительства в фейсбуке.

Вопрос запуска парома обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию.

Бари - это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Черноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн тонн.