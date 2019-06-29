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В Кабмине анонсировали запуск парома в Италию

Бари - приморский город в Южной Италии возле Неаполя.

В Кабмине анонсировали запуск парома в Италию
Фото: facebook.com/KabminUA

Кабинет министров анонсировал запуск парома из Черноморска в итальянский город Бари.

Об этом говорится на странице правительства в фейсбуке.

Вопрос запуска парома обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию.

Бари - это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Черноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн тонн.

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