Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
ГлавнаяЭкономикаГосударство

ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей

Предусмотрена возможность управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени.

ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей
Фото: www.microdinero.com

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о целесообразности кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на €149 млн евро на модернизацию сети электропередачи. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях. За его реализацию будет отвечать ГП "НЭК" Укрэнерго ".

Модернизация электросетей позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западной, Северной, Южной и Центральной Украине.

Кроме того, появится возможность управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия персонала. Введение новых технологий является основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения - "Smart Grid".

Напомним, весной 2019 года Кабмин упростил модернизацию электросетей низкого и среднего напряжения, что поспособствует развитию и усилению их мощности.

Согласно этим изменениям, теперь не требуется разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины для реконструкции или технического перевооружения электрических сетей напряжением до 10 кВ включительно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также