МАУ заявила о готовности увеличить частоту рейсов в Тбилиси

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" может увеличить частоту рейсов в Тбилиси. В то же время летать в Батуми МАУ не планирует.

Об этом сообщила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы выполняем два ежедневных рейса в Тбилиси и рассматриваем возможность увеличения частоты этих рейсов. В Батуми мы не планируем выполнять рейсы - это направление сезонное, а мы отказались от таких рейсов в пользу рейсов, которые можно выполнять целый год", - сказала она в время встречи посла Грузии в Украине с журналистами в Киеве.

Сацкая отметила, что Тбилиси для МАУ "важен, ведь он имеет сетевой транзитный эффект".

"Для пассажиров из Европы, стран Балтии поездка в Тбилиси через Киев - очень хорошая модель", - сказала она.

В то же время Сацкая отметила проблему высоких аэропортовых сборов в некоторых аэропортах Грузии, которые были переданы в концессию.

"Существует проблема, которая не дает нам (МАУ - ред.) возможности развиваться в Грузии: в Тбилиси и Батуми достаточно высокие аэропортовые сборы, поскольку эти аэропорты находятся в концессии у иностранных компаний. И эти сборы намного выше, чем во многих европейских городах. Снижение этих сборов позволило бы автоматически на такую же сумму снизить стоимость перелета", - сказала она.

Напомним, 21 июня Россия заявила о прекращении полетов в Грузию и призвала МИД эвакуировать из страны всех туристов. Президент РФ Путин подписал соответствующий указ. Грузинские авиакомпании также не смогут летать в РФ с 8 июля.