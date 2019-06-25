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НКРЭКУ выдала лицензию "Оператору" нового энергорынка и "Гарантированному покупателю"

Новый рынок электроэнергии является частью международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза.

НКРЭКУ выдала лицензию "Оператору" нового энергорынка и "Гарантированному покупателю"
Оксана Кривенко
Фото: Оксана Кривенко/Facebook

НКРЭКУ выдала лицензию на работу в новом рынке электроэнергии для ГП "Оператор рынка", которое будет выполнять функцию площадки для работы рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка, а также для ГП "Гарантированный покупатель", которое будет участвовать в механизме ПСО

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании регулятора, сообщает dsnews.ua.

"Я предлагаю поддержать предложение Управления и выдать лицензию на осуществление функций оператора рынка ГП "Оператор рынка"... Решение принято", - прокомментировала первое решение председатель комиссии Оксана Кривенко.

Представляя решение о лицензии "Гарантированного покупателя", представители аппарата комиссии отметили, что госпредприятие устранило прошлые нарушения, что позволяет получить ГП соответствующую лицензию. "Предлагаю выдать лицензию ГП "Гарантированный покупатель" на право осуществления деятельности по осуществлению функции гарантированного покупателя", - отметила председатель комиссии.

Как сообщалось, 1 июля должен быть введен новый рынок электроэнергии, который является частью международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Для своевременного запуска рынка, правительством на базе государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" создано два госпредприятия "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

USAID рекомендовало запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме. Американские эксперты считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что новый рынок электроэнергии будет введен своевременно, а ценовых шоков для потребителей не будет. Цены для населения останутся на существующем уровне благодаря принятому Кабинетом Министров Украины механизму PSO (Public Service Obligation, специальных обязательствах).

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