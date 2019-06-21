Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов, - Чех

Советник министра также подчеркнул, что реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии.

Запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов, - Чех
Сергей Чех
Фото: Макс Левин

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет. Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех, пишут "Українські новини".

"Электроэнергия будет подаваться потребителям вовремя и во всех необходимых объемах. Предпосылок для технологических расстройств или ограничения в объемах подачи электроэнергии старт рынка не создает", - заявил Чех.

Советник министра также подчеркнул, что реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии, дефицита в энергосистеме не будет.

"Не будет проявлений нехватки электроэнергии, которая приведет либо к технологическим расстройствам, либо к плановым отключениям потребителей", - заверил Чех.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии", что является вторым этапом энергореформы. Розничный рынок электроэнергии начал работать с 1 января 2019 года. Запуск рынка электроэнергии – обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также