Российский ВЭБ подал иск против Украины из-за ограничений работы его "дочки" - Проминвестбанка

Российский государственный Внешэкономбанк (ВЭБ) подал против Украины иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с ограничениями для работы их украинской "дочки" - Проминвестбанка.

Об этом сообщается сайте агентства РБК.

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки", - сказал старший вице-президент правового блока ВЭБ Игорь Краснов.

Он также заявил, что требования "исчисляются сотнями миллионов долларов, но их точная сумма будет устанавливаться профессиональными оценщиками с международной репутацией".

Напомним, в августе прошлого года российский Внешэкономбанк фактически отказался от идеи продать украинскую "дочку" - Проминвестбанк. Сообщалось, что ПИБ сворачивает операции и уже в ноябре может быть принято решение о его закрытии. Убытки ВЭБа от закрытия Проминвестбанка составят около 13 млрд рублей (190 млн долларов).

В марте 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против пяти украинских банков, которые принадлежали государству Россия. Санкции были введены в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк". Они предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.

России удалось продать только небольшой львовский банк "ВиЭс Банк", его приобрел бизнесмен Сергей Тигипко. БМ Банк объявил о прекращении банковской деятельности, а Банк ВТБ собирается закрыть все офисы в Украине, кроме одного.