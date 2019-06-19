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АМКУ признал сговор на тендере по реконструкции Шулявского моста в Киеве

Две компании "Укрбуда" оштрафовали на 112 млн гривен.

АМКУ признал сговор на тендере по реконструкции Шулявского моста в Киеве
Фото: facebook/Кличко - мер

Антимонопольный комитет признал сговор на тендере по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве и оштрафовал на 56 млн гривен каждого из его участников - ООО "Североукраинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-плюс".

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в фейсбуке.

Сотрудники комитета установили, что обе компании входят в корпорацию "Укрбуд", выполняли работы для одних и тех же генподрядчиков, находятся по одному адресу, имеют общих сотрудников, используют одинаковый IP-адрес для налоговой отчетности, оказывали финансовую помощь друг другу, предоставили похожие по оформлению документы и пр.

"Основываясь на собранных доказательствах, 19 июня 2019 админколлегия АМКУ наложили штраф на ООО «Североукраинский строительный альянс» и ООО «Спецбуд-Плюс» за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов в размере 112 млн гривен (по 56 млн на каждую из компаний)", - сообщил Терентьев.

В мае комитет уже штрафовал эти же компании по другим сговорам - на торгах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и реконструкции гимназии им. Бойченко. Тогда штраф составил около 150 млн грн.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. По состоянию июнь 2019 года старый мост полностью разобрали, а новый еще не построили.

Тендер на "реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана" проводило коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев", победитель был объявлен 7 июня 2018 года.

На него подали заявки четыре участника, но до аукциона допустили только двух. Предложение ООО «Мостостроительное предприятие «Мостострой»" тендерный комитет отклонил из-за несоответствия документации тендерным требованиям. ООО "Альтис спецбуд" не допустили якобы из-за отсутствия у работников нужной квалификации и их недостаточного количества.

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