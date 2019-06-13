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В Киеве начали строить бетонные конструкции под новый Шулявский путепровод

Проезд по мосту планируют открыть до конца года.

В Киеве начали строить бетонные конструкции и собирать металлоконструкции для прогонов нового Шулявского путепровода.

Об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.

Старый аварийный мост полностью разобрали, и на стройплощадку завезли часть металлических конструкций для нового путепровода. Всего для строительства моста требуется 1700 тонн металлоконструкций, из которых изготовили 1100 тон. До 1 августа изготовят остальные.

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

В ходе строительства установят пять прогонов нового моста.

"Сегодня строят бетонные конструкции. Продолжаются работы по устройству свай и опор. Также начали собирать металлоконструкции для нескольких прогонов, которые станут основой нового, современного и комфортного путепровода. Мы делаем все возможное для того, чтобы в сентябре конструкция моста уже была готова, и чтобы в декабре запустить движение транспорта по мосту", - рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

До конца года планируется также реконструировать подземный пешеходный переход, проложить инженерные сети, обустроить велосипедную дорожку, благоустроить территорию.

В рамках второй очереди строительства необходимо будет снести пятый цех завода "Большевик". На его месте должен появиться один из съездов. Переговоры с Кабмином и Фондом госимущества по этому поводу пока что не принесли результата.

Проект реконструкции Шулявского путепровода предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года.

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