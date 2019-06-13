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Замглавы АП: Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года".

Замглавы АП: Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года
Алексей Гончарук
Фото: ForUm

Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом на 3-4 года.

Об этом рассказал замглавы Администрации президента Алексей Гончарук в интервью "НВ. Бизнес".

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3-4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия... В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", - рассказал замглавы АП.

Гончарук отметил, что для новой программы есть хорошие стартовые условия: в течение последних 14 кварталов экономика стабильно, хотя и не стремительно, растет, наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business.

Гончарук подчеркнул, что обязательства Украины в рамках программы МВФ должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только Фонда, но и всех системных инвесторов.

"Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которая сотрудничает с международными институтами, которой доверяют. Для этого необходимо выполнять взятые на себя обязательства, а не разрабатывать экзотические сценарии", - сказал он.

"Относительно сотрудничества с МВФ, то для нас оно является крайне важным, как для страны. У нас довольно длительные отношения с Фондом, и у нас есть обязательства перед ним, как и перед многими другими международными партнерами. Надлежащее выполнение этих обязательств является актуальным для Украины, и это даже не вопрос денег - здесь больше речь идет о доверии. Потому за тем, как мы сотрудничаем с Фондом, наблюдают все без исключения системные инвесторы в мире", - добавил замглавы АП.

Напомним, 19 декабря 2018 года была утверждена новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.

28 мая миссия встретилась с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил намерение Украины продолжить сотрудничество с Фондом.

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