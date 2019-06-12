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Львовским шахтерам выплатили зарплату за март

"Львовуголь" получил средства из бюджетной программы "Реструктуризация угольной промышленности".

Львовским шахтерам выплатили зарплату за март
Фото: facebook/Михайло Волинець

Государственное предприятие "Львовуголь" в среду, 12 июня, полностью погасило долг по зарплате перед шахтерами за март.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Удалось погасить 100% мартовской заработной платы и выплатить 4% апрельской зарплаты при фонде оплаты труда на апрель 144,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГП "Львовуголь" получил средства из бюджетной программы "Реструктуризация угольной промышленности".

В департаменте топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Львовской ОГА сообщили, что на счета ГП "Львовуголь" также поступили 50 млн грн от реализации угольной продукции.

"Отметим, что финансовый ресурс направят на выплату заработной платы", - добавили в ЛОДА.

Как сообщалось, 7 июня две шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплате. 10 июня около полусотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков. Также шахтеры перекрыли дорогу возле села Воля-Высоцкая.

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