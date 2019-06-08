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На шахте в Кривом Роге погиб рабочий

Проводится расследование.

На шахте в Кривом Роге погиб рабочий
Фото: evraz.com

На шахте им. Фрунзе в Кривом Роге Днепропетровской области погиб рабочий.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Сухая Балка", которому принадлежит данная шахта.

"7 июня 2019 года в 11:30 в горной выработке горизонта 1210 метра в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя. Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - говорится в сообщении.

О происшедшем случае было сообщено в правоохранительные органы, фонд социального страхования и территориальный орган Гоструда.

Проводится расследование обстоятельств происшедшего.

Напомним, 29 мая во Львовской области при обвале породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

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